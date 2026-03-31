Inaugurato il Campus piacentino dell’Università di Parma: una nuova casa per la facoltà di Medicine and Surgery – AUDIO e FOTO

È realtà il nuovo Campus di Piacenza dell’Università di Parma. Questa mattina l’inaugurazione della nuova sede di via San Bartolomeo, nuova “casa” del corso di laurea magistrale a ciclo unico in lingua inglese in Medicine and Surgery.

Il nuovo campus in via San Bartolomeo

Il complesso di via San Bartolomeo, in precedenza Campus di Crédit Agricole Italia e Centro di formazione del Gruppo, si compone di due fabbricati principali e dispone di un Auditorium da oltre 170 posti, nuove aule, sale studio, uffici, spazi di accoglienza e spazi break, oltre a un ampio parcheggio riservato interrato.

L’individuazione del Campus di Crédit Agricole Italia è avvenuta a seguito di un avviso pubblico per manifestazione d’interesse emanato dall’Ateneo. Sei anni il periodo di durata del contratto.

In questi mesi i locali sono stati oggetto di interventi di adeguamento e riorganizzazione, per renderli pienamente aderenti alle esigenze di un Campus medico-sanitario universitario.

Il corso in Medicine and Surgery

Ad oggi il corso in Medicine and Surgery dell’Università di Parma conta 529 studentesse e studenti, il 52.7% internazionali. Su Piacenza, dove sono attivi anche i corsi in Fisioterapia e Infermieristica, gravitano nel complesso 831 studentesse e studenti dell’Università di Parma.

Questa mattina l’inaugurazione alla presenza delle Autorità con il taglio del nastro da parte della studentessa iraniana Seyedeh Faezeh Mohammadi Sehgonbad, in rappresentanza di studentesse e studenti di Medicine and Surgery.

Martelli: “Una sede moderna e funzionale”

«Oggi consegniamo a studentesse e studenti una sede moderna e funzionale, e confermiamo una scelta strategica dell’Università di Parma: quella di investire in una presenza qualificata a Piacenza nell’area delle scienze mediche e sanitarie, rafforzando un progetto che non riguarda solo l’organizzazione della didattica ma anche il futuro della formazione medica nel nostro territorio e, più in generale, il rapporto fra università e salute», ha detto in apertura il Rettore Paolo Martelli, che ha ringraziato tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti, ha sottolineato la vocazione internazionale del corso in Medicine and Surgery e ha tracciato un quadro della formazione medica fra presente e futuro.

«Questa nuova sede non rappresenta soltanto una risposta organizzativa a un bisogno dell’Ateneo – ha aggiunto il Rettore – ma rappresenta soprattutto un investimento nella qualità della formazione medica, e insieme un modo concreto per stare dentro i cambiamenti della sanità. Questo è oggi un nuovo luogo dell’Università di Parma e soprattutto è un luogo nel quale formazione, sanità, territorio e visione internazionale possono davvero incontrarsi».

Bardasi: “Un passaggio importante”

«L’inaugurazione del Campus di Piacenza dell’Università di Parma rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del nostro sistema sanitario. Più che uno spazio fisico, è una vera e propria sede del sapere che rafforza l’integrazione tra università e Azienda – ha osservato la Direttrice generale dell’Azienda USL di Piacenza Paola Bardasi – a Piacenza la clinicizzazione è oggi una realtà sempre più strutturata: coinvolge nei tirocini già circa 200 studenti del corso di Medicine and Surgery, con percorsi che arrivano fino a 300 ore di formazione, e una presenza consolidata di 271 specializzandi provenienti da 12 università, inseriti in 45 unità operative e 30 scuole di specialità».

«Un modello che trasforma l’ospedale in un luogo dove assistenza, didattica e ricerca si intrecciano ogni giorno, generando valore per i professionisti e per i pazienti. Investire nell’università significa rafforzare la qualità delle cure, aumentare l’attrattività del sistema e costruire il futuro della sanità piacentina».

Tarasconi: “Impegno costante verso il mondo universitario”

Palese soddisfazione anche dalla Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi: «L’apertura del nuovo Campus dell’Università di Parma a Piacenza – ha affermato – conferma il nostro impegno costante verso il mondo universitario e la volontà di consolidare relazioni strutturate e durature tra atenei, istituzioni e territorio. È un percorso che questa amministrazione ha scelto di rafforzare con decisione, anche attraverso il Protocollo Atenei sottoscritto due anni fa alla presenza della ministra Bernini, e che oggi trova una nuova, concreta realizzazione. In questi anni abbiamo lavorato per affermare con chiarezza l’identità di Piacenza come città universitaria, investendo su un’idea precisa: Piacenza città delle Università».

«Un sistema integrato di competenze, saperi e opportunità che rappresenta un valore strategico per lo sviluppo del territorio. Avere una struttura di alta formazione in campo sanitario significa qualità nella formazione dei professionisti, innovazione clinica e benefici concreti per la salute della comunità. Continueremo a lavorare insieme alle università e ai partner locali per valorizzare la ricerca, sostenere le eccellenze e rafforzare ulteriormente il ruolo di Piacenza come polo universitario sempre più attrattivo e competitivo».

Colla: “Investimento che guarda al futuro”

Il Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla ha dichiarato:«L’inaugurazione di oggi rappresenta un investimento importante dell’Università di Parma e della città di Piacenza e un’operazione strutturale che guarda al futuro. Il corso a ciclo unico internazionale a cui è destinata questa sede permette di attirare teste da tutto il mondo, un aspetto fondamentale che si coniuga perfettamente con la legge che abbiamo promosso per attrarre e trattenere i talenti. Per non disperderli abbiamo bisogno di luoghi come questo: un investimento, peraltro, nel sistema della sanità, e competenze e sanità pubblica rappresentano una priorità per la Regione Emilia-Romagna. L’operazione di oggi è quindi una tappa strategica e culturale per il nostro territorio. Questa non è solo una inaugurazione, è un fatto storico e un punto strategico che si consolida e si espande».

Brianzi: “Un presidio fondamentale”

Tra i presenti anche l’Assessore a Università e Ricerca del Comune di Piacenza Francesco Brianzi, che a margine della cerimonia ha dichiarato: «Questo rafforzamento del polo sanitario e formativo, con il già presente corso di Infermieristica, rappresenta un presidio fondamentale per un territorio che vuole essere sempre più internazionale, capace di attrarre e trattenere talenti. L’insediamento universitario in un’area strategica come il centro storico, in particolare lungo l’asse di via San Bartolomeo, contribuirà a generare nuova vitalità urbana, in continuità con il processo già avviato con le nuove lauree Politecnico di Milano, rafforzando Piacenza come Città delle Università, diffusa e integrata».

«Questo sforzo si inserisce inoltre nel più ampio quadro dei cantieri strategici finanziati dal PNRR, a partire dalle aree ex Acna e Porta Borghetto, destinati a cambiare profondamente il volto della città. Il tutto con un’attenzione particolare ai giovani, veri protagonisti di questo percorso, anche attraverso la cabina di regia condivisa con i delegati dei Rettori e con i rappresentanti degli studenti, per costruire una città universitaria sempre più viva, attrattiva e capace di rispondere concretamente ai loro bisogni».

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