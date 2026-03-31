Addio a Renato Zurla, una vita al servizio della Croce Rossa e della sanità piacentina

Piacenza piange la scomparsa di Renato Zurla, figura di riferimento nel mondo sanitario e del volontariato, nonché protagonista della vita istituzionale locale. Medico stimato e uomo profondamente impegnato nel sociale, Zurla ha lasciato un segno importante sia a livello provinciale che regionale. Zurla aveva 80 anni.

Nel corso della sua carriera è stato dirigente medico dell’Ausl di Piacenza, distinguendosi per competenza e dedizione al servizio pubblico. Parallelamente all’attività sanitaria, ha ricoperto incarichi di rilievo nelle istituzioni, tra cui quello di presidente dell’Amministrazione provinciale di Piacenza tra il 1994 e il 1995.

Forte è stato anche il suo impegno nel volontariato, in particolare all’interno della Croce Rossa Italiana. Zurla è stato presidente del Comitato provinciale di Piacenza e successivamente presidente regionale della Croce Rossa dal 2004 al 2007. Durante il suo mandato ha contribuito a rafforzare il ruolo dell’associazione sul territorio, promuovendo iniziative solidali e interventi a favore delle comunità più fragili.

La sua vocazione umanitaria lo ha portato anche oltre i confini nazionali, partecipando a importanti missioni all’estero, in contesti complessi come l’Iraq e diverse aree dell’Asia, dove ha messo le sue competenze al servizio delle popolazioni colpite da crisi e emergenze.

Con la sua scomparsa, Piacenza perde un professionista di grande valore e un uomo che ha dedicato la propria vita agli altri, con spirito di servizio e profondo senso civico.

LA NOTA DELLA CROCE ROSSA

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza annuncia con profonda tristezza la scomparsa, avvenuta oggi, del Dott. Renato Zurla, medico, volontario e già presidente del Comitato e della CRI regionale. Punto di riferimento della sanità e del volontariato piacentino, ha dedicato oltre trent’anni alla Croce Rossa con impegno, competenza e una straordinaria umanità.

Solo sabato scorso il Dott. Zurla aveva svolto regolarmente servizio come medico CRI, confermando, ancora una volta, quello spirito di dedizione che ha caratterizzato tutta la sua vita.

Il Presidente del Comitato di Piacenza, Giuseppe Colla, che con lui ha condiviso un lungo percorso associativo, lo ricorda così:

«Ho incontrato Renato proprio sabato, durante un servizio. Era sereno, disponibile, animato da quella passione che non ha mai smesso di trasmettere. Con lui ho avuto l’onore di fondare gli Operatori del Sorriso a Piacenza, un progetto che ancora oggi porta gioia e vicinanza a chi soffre. Renato era un uomo di valori profondi, un volontario esemplare, un riferimento per tutti noi. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella Croce Rossa e nella comunità.»

Il Dott. Zurla ha rappresentato per la Croce Rossa un motivo di orgoglio costante: ha partecipato a missioni internazionali, contribuito allo sviluppo del Comitato e promosso senza sosta i Principi e i valori umanitari. Il suo impegno verso i più fragili e la sua visione etica del servizio resteranno patrimonio di tutti.

La Croce Rossa Italiana – Comitato di Piacenza si stringe con profonda commozione alla famiglia, agli amici e a quanti lo hanno conosciuto e stimato.

Le informazioni relative alle cerimonie funebri saranno diffuse non appena disponibili.

IL CORDOGLIO DI PAOLA DE MICHELI (PD)

“Una persona generosa e schietta, che ha messo al servizio di tutta la comunità le capacità professionali di medico e dirigente sanitario, e le sue doti umane. Alla guida della Croce Rossa di Piacenza e dell’Emilia Romagna ha lasciato un segno importante, così come nel ruolo di amministratore pubblico. Voglio ricordare così di Renato Zurla, al quale mi legava una sincera amicizia e una grandissima stima. Alla sua famiglia e alla Croce Rossa di Piacenza il mio più sentito cordoglio”.

Così la parlamentare del Pd Paola De Micheli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Renato Zurla.

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