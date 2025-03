Canottaggio – I giovani della Vittorino da Feltre in evidenza sul lago di Candia

Anche gli atleti più giovani della squadra agonistica di canottaggio della Vittorino da Feltre, contribuiscono ad arricchire di ottimi risultati la nuova stagione sportiva da poco iniziata. Nei giorni scorsi, infatti, al Meeting nazionale svoltosi sulle acque del lago di Candia, in provincia di Torino, i canottieri biancorossi delle categorie Allievi e Cadetti si sono messi in luce conquistando due medaglie di bronzo ma anche altri ottimi piazzamenti.

I risultati della Vittorino da Feltre

Medaglia di bronzo per il giovanissimo Lorenzo Magnani, che nel singolo 7.20 Cadetti si è classificato terzo al termine di un’intensa ed equilibrata gara. Un bronzo che lo stesso Magnani ha replicato nella seconda giornata di gare in equipaggio misto con atleti del Cus Ferrara nella gara dell’otto con timoniere. Per Magnani anche il quinto posto finale, con i colori della rappresentativa regionale dell’Emilia Romagna insieme a Freschi, Filippin e Mozzani della Nino Bixio, nella gara del quattro. Quarto posto ad un soffio dal podio, invece, per Ettore Tamborlani e Riccardo Podestà nel due di coppia Allievi C al termine di una gara davvero intensa e combattuta.

Per i due biancorossi anche il sesto posto finale, insieme al compagno di squadra Alberto Molari in equipaggio misto con Rapillo del Cus Ferrara, nella gara del quattro di coppia Allievi C. Molari si è successivamente classificato quinto nella regata del due di coppia Allievi C in equipaggio misto con Borri del Cus Ferrara, mentre Cassio Previdi e Luca Santi, alla loro prima gara a livello agonistico, hanno ben figurato nel due di coppia Allievi B concludendo la gara al quarto posto; per Santi anche il quinto posto nel singolo 7.20 Allievi B. Risultati positivi anche per la promettente Elissa Bosu, sesta sia nella gara del singolo Cadette, sia in quella del doppio in equipaggio misto con Cazzola del Cus Ferrara.