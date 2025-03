Serie A2 – Vietato sbagliare per l’Assigeco: trasferta decisiva a Nardò – AUDIO

L’Assigeco Piacenza si appresta ad affrontare quella che potrebbe essere la partita più importante della stagione, sfidando alle 17:30 di questa domenica 30 marzo la HDL Nardò Basket al Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce. Piacenza arriva alla partita dopo la sconfitta casalinga rimediata contro Forlì, un match complicato che i Lupi dovranno essere bravi a scuotersi di dosso per affrontare al meglio la sfida salvezza in terra pugliese.

Perdere con uno scarto di 19 punti o maggiore rappresenterebbe per Assigeco Piacenza la matematica retrocessione in serie B, mentre d’altro canto una vittoria permetterebbe ai biancorossoblu di riavvicinarsi a quattro punti di distanza da Nardò. Con le speranze di salvezza ancora intatte, Michele Serpilli suona la carica prima di quello che sarà il crocevia dell’annata sportiva.

Le parole di Serpilli a Radio Sound

Gli avversari

Dopo una scorsa stagione altalenante, culminata comunque con il mantenimento della categoria al termine di una serratissima lotta salvezza, anche per questa annata sportiva l’HDL Nardò Basket punta al consolidamento nella seconda categoria nazionale. Con un record di 9 vittorie e 23 sconfitte, la squadra di coach Matteo Mecacci siede attualmente al penultimo posto in classifica, a sei punti di distanza da Lupi.

Da inizio febbraio, in cabina di regia è tornato l’ex NBA Russ Smith, giocatore di categoria superiore tornato in puglia per aiutare i sogni di salvezza della squadra in cui ha militato la scorsa stagione. Il suo compagno di backcourt sarà l’ex Orzinuovi Ruben Zugno, mentre nel ruolo di ala piccola vedremo lo specialista difensivo Aristide Mouaha. Negli spot di ala grande e pivot troviamo due conferme dalla passata stagione: Wayne Stewart Jr, lungo nativo di Philadelphia che fa del tiro da oltre l’arco una delle sue caratteristiche principali, e il veterano Antonio Iannuzzi, da questa stagione nuovo capitano della squadra.

Dalla panchina coach Mecacci può contare sull’esperienza del play Marco Giuri e sulla solidità di Lazar Nikolic, al suo secondo anno in Puglia. Altri cambi nel reparto esterni saranno il classe 2001 Lorenzo Donadio, rientrato quest’estate in Italia dopo una lunga esperienza negli Stati Uniti, e Michele Ebeling, tornato in A2 dopo un’esperienza in massima categoria ai margini delle rotazioni a Napoli, mentre ponto a dare manforte sotto canestro ci sarà Giordano Pagani. Completano il roster i giovani prospetti Nicolo Flores e Kalidou Kebe.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.