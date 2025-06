Canottaggio – I giovani della Vittorino in evidenza ai campionati Italiani

Ottimi risultati per gli atleti della Vittorino da Feltre che, lo scorso fine settimana, hanno gareggiato a Gavirate, in provincia di Varese, ai Campionati italiani delle categorie Under 23, Under 17, Pesi Leggeri ed Esordienti, in un contesto agonistico di altissimo livello che ha visto competere, complessivamente, millecentoquindici canottieri in rappresentanza di centonove società remiere.

Nella categoria Under 17 si è messa in evidenza Viola Ferrari, che dopo aver brillantemente superato i vari turni di qualifica, vincendo una batteria e piazzandosi in posizione utile sia nei quarti che in semifinale, nell’atto conclusivo della gara che ha assegnato titolo e medaglie è riuscita a conquistare il sesto posto finale tra le cinquantaquattro atlete in gara. Sempre nella specialità Under 17, l’equipaggio della Vittorino composto da Tommaso Guizzardi e Pietro Campominosi ha sfiorato la semifinale, classificandosi diciassettesimo nella specialità del due senza.

Nella categoria degli Under 23, invece, l’equipaggio biancorosso del quattro formato da Marco Tinelli, Matteo Sardi, Leonardo Ghioni e Dario Guerra, dopo aver superato una qualificazione con equipaggi molto competitivi, ha concluso la finale all’ottavo posto guadagnato una nota di merito per essere l’equipaggio più giovane di tutti quelli in gara.

Nella categoria Pesi Leggeri, riservata agli atleti al di sotto dei 72,5 chilogrammi, i giovani Marco Tinelli e Dario Guerra hanno gareggiato nella specialità del doppio ottenendo un buon quinto posto finale conquistato contro atleti decisamente più esperti. Ha gareggiato nella categoria Pesi Leggeri anche Luca Groppi, che non è però riuscito a superare le qualificazioni nel singolo.

Menzione d’onore per Gemma Ghinelli, atleta piacentina cresciuta agonisticamente con i colori biancorossi della Vittorino da Feltre che, per motivi di studio, gareggia attualmente con il Rowing Genova. Gemma è infatti riuscita ad arricchire ulteriormente il suo personale palmarès nazionale conquistando ben due medaglie di bronzo, una nelle specialità del doppio e l’altra in quella del quattro di coppia.

