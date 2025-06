Volley, Serie B1 – Giulia Gilioli è la quinta conferma della Pallavolo San Giorgio

La società Pallavolo San Giorgio rende noto di aver rinnovato l’accordo con la schiacciatrice Giulia Gilioli in vista della prossima stagione nel campionato nazionale di serie B1, il secondo consecutivo nella storia.

Piacentina, alta 175 centimetri, Giulia Gilioli è alla quinta stagione con la maglia giallobiancoblù. Arrivata dalla Volley Academy Piacenza, nel campionato 2022/2023 in B2 è cresciuta tecnicamente nel corso degli anni dando in ogni stagione, contribuendo alla promozione in B1 ed alla relativa salvezza nell’ultimo campionato.

Una nota curiosa. Gilioli per una gara è stata impiegata come libero nella trasferta contro il Volley Garlasco contribuendo in maniera determinante al successo al quinto set sul campo della forte formazione lombarda.

