Canottaggio – Vittorino da Feltre, argento per Sardi e Tinelli al Meeting nazionale di Piediluco

Buona prestazione collettiva per i canottieri della Vittorino da Feltre scesi in acqua lo scorso fine settimana al Meeting nazionale di Piediluco, in provincia di Terni. In un contesto agonistico di altissimo livello, con oltre mille atleti in gara e con regate selettive per la formazione della squadra azzurra che gareggerà alla 38ª esima edizione della regata Internazionale “Memorial Paolo d’Aloja”, la Vittorino ha infatti ben figurato con tutti gli otto atleti schierati al via.

Nelle gare selettive per i colori azzurri, quarto posto nella Finale B per Leonardo Ghioni e Dario Guerra nella specialità del quattro senza categoria Under 19, in equipaggio misto con Alexander Liantonio e Filippo Prezioso del Cus Bari (tre atleti su quattro al primo anno di categoria). I due canottieri biancorosso hanno successivamente preso parte alla regata del due senza, lasciandosi alle spalle diverse imbarcazioni ma senza riuscire a superare il taglio delle eliminatorie.

Quinto posto in Finale B, invece, per Giacomo Salvarani nella specialità del quattro di coppia in un equipaggio misto con atleti della Canottieri Monate, del Cus Ferrara e del Cus Bari.

Matteo Sardi e Marco Tinelli

Nella gare della categoria Under 17, sempre selettive ma non valevoli per il Memorial D’Aloja (comunque importante banco di prova nazionale), il doppio della Vittorino composto da Matteo Sardi e da Marco Tinelli, dopo aver brillantemente superato le batterie di qualifica si è classificato all’ottavo posto nella Finale A. I due giovani atleti biancorossi hanno anche gareggiato anche nella gara non selettiva dell’otto con, in un equipaggio misto composto anche da atleti della Canottieri della Moltrasio, del Cernobbio e del CUS Milano, conquistando una magnifica medaglia d’argento nella Finale A.

Secondo posto nella Finale B, invece, per i biancorossi Lorenzo Mona e Federico Cella nella regata dell’otto con in equipaggio misto con canottieri del Firenze e del Cus Ferrara. Mona e Cella hanno partecipato anche alla successiva regata del due senza, arrivando sesti in Finale B.

Non ha passato per pochissimo la semifinale la giovanissima Viola Ferrari, al suo secondo duemila metri in carriera nella specialità del singolo. Viola ha partecipato anche alla gara del quattro di coppia arrivando prima in Finale B, in un equipaggio misto con atleti della squadra dei Vigili del fuoco di Pisa.