Si scambiano droga dal finestrino dell’auto, i carabinieri vedono tutto: arrestato spacciatore 27enne

Lo hanno colto sul fatto mentre vendeva la dose ad un altro soggetto che era a bordo di un’altra vettura nel primo pomeriggio di mercoledì 26 marzo.

I carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio un giovane di 27 anni domiciliato in città. Durante un normale servizio di controllo del territorio, lungo la strada provinciale SP 28 nei pressi di Gossolengo (PC) i militari hanno notato il giovane mentre cedeva dal finestrino della sua auto un piccolo involucro in cambio di 70 euro ad altro soggetto che si allontanava precipitosamente.

La pattuglia interveniva prontamente e fermava il 27enne. Durante le successive perquisizioni personali e domiciliari, i militari hanno rinvenuto nella disponibilità dello spacciatore 10 dosi di cocaina per complessivi 10 grammi e 5mila euro in contanti, tutti in banconote da 50 euro, ritenuti provento di attività illecita.

Il giovane pusher, al termine delle formalità di rito, è finito in manette. I militari lo hanno trattenuto presso la camera di sicurezza della caserma di via Beverora, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la giornata odierna.