Anziano scomparso, auto danneggiata da un petardo, diverbi e incidenti: il Capodanno dei carabinieri, decine di interventi già nelle prime ore dell’anno

È trascorsa senza particolari criticità, ma con numerosi interventi, la notte di Capodanno nel territorio della provincia di Piacenza, dove i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza sono stati impegnati in un’intensa attività operativa finalizzata a garantire la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e l’assistenza ai cittadini.

I primi interventi del 2026

Nelle prime sette ore del 2026, durante la fascia oraria compresa tra la mezzanotte del 31 dicembre 2025 e le 7:00 del 1 gennaio 2026, la Centrale Operativa dell’Arma piacentina ha gestito 29 chiamate alle quale sono seguiti 14 interventi operativi, di natura varia, che spaziano da liti tra privati, segnalazioni di disturbo, persone scomparse, fino a episodi di danneggiamento e incidenti stradali.

Anziano scomparso

Pochi minuti prima della mezzanotte, si è concluso positivamente in città un caso di persona scomparsa: un anziano affetto da demenza senile, allontanatosi nel pomeriggio nella zona tra il pubblico passeggio e via IV Novembre, è stato ritrovato grazie alla collaborazione tra la Questura e i familiari.

Cane vagava in tangenziale

Pochi minuti dopo, a San Giorgio Piacentino, è stata gestita la segnalazione di un cane maremmano vagante sulla tangenziale, poi recuperato in sicurezza grazie all’intervento congiunto della pattuglia dei carabinieri di Ponte dell’Olio e di una guardia zoofila.

Chiamate in centro storico

Nel centro storico di Piacenza, in via Giordani e su Corso Vittorio Emanuele alle 12:45 circa, sono stati segnalati due episodi distinti: una lite tra gruppi di persone di nazionalità straniera, non confermata all’arrivo della pattuglia del Radiomobile di Piacenza , e un controllo su un gruppo di giovani, di cui alcuni sospettati di condotte intimidatorie nei confronti di minorenni, anch’esso risultato infondato. In via Giacomo Leopardi a Carpaneto Piacentino, intorno all’ 1:30, un cittadino ha lamentato schiamazzi notturni, ma i militari giunti sul posto non hanno rilevato alcuna anomalia.

A Fiorenzuola d’Arda, quasi contemporaneamente, un automobilista ha richiesto l’intervento dei carabinieri dopo aver creduto smarrita la propria auto, poi ritrovata regolarmente parcheggiata.

Intorno alle 2:00, a Castell’Arquato è stato riportato un diverbio tra un uomo e la sua ex fidanzata. All’arrivo della pattuglia della Stazione di Lugagnano Val d’Arda, la situazione era già tornata alla calma.

Petardo danneggia un’auto

A Cadeo, alle 2:30 i Vigili del Fuoco hanno richiesto il supporto dei carabinieri dopo l’esplosione di un petardo che ha danneggiato un’autovettura in sosta, causando un principio d’incendio. La vettura era regolarmente assicurata contro tali eventi. Un’altra lite tra coinquilini è stata gestita verso le 3:00 a Caorso dal Radiomobile di Fiorenzuola d’Arda, dove l’intervento si è concluso senza particolari criticità.

Sempre a Cadeo, una telefonata anonima al numero unico di emergenza ha portato a un controllo presso un’abitazione, dove i militari hanno accertato la presenza di una discussione tra ex coniugi, senza evidenza di reati o violenze.

A Castelvetro Piacentino, invece, intorno alle 3:30, la pattuglia dei carabinieri di Caorso è intervenuta in seguito a una segnalazione di musica ad alto volume proveniente da un appartamento: il problema è stato risolto dopo un colloquio con i presenti.

Nella stessa località, intorno alle 4:45, è stato identificato un individuo che si era fermato a dormire e disturbava i viaggiatori nella sala d’attesa della stazione ferroviaria, invitato a tenere un comportamento adeguato.

Incidenti stradali

Nel territorio della Compagnia di Bobbio, tra le 5 e le 6:30 del mattino sono stati gestiti due lievi incidenti stradali: un furgone è stato trovato fuori strada sulla provinciale della Val Nure, senza conducente a bordo. I militari hanno richiesto l’intervento dell’ANAS per la messa in sicurezza del tratto.

Un’automobilista, invece, è rimasta ferita in un incidente autonomo a Cerreto di Ferriere. La donna è stata trasportata all’ospedale di Piacenza per accertamenti.

Tutti gli interventi si sono svolti con tempestività e professionalità, garantendo un capodanno sicuro per i cittadini piacentini. Il Comando Provinciale dell’Arma ha operato con pattuglie distribuite capillarmente sul territorio, pronte a intervenire anche in sinergia con le strutture sanitarie del 118 e le altre forze di polizia.

Il Capodanno è una delle notti più impegnative dell’anno, ma anche stavolta – grazie al coordinamento tra le forze impiegate e la presenza costante dell’Arma sul territorio – è stato possibile gestire ogni segnalazione con efficacia e spirito di servizio.

