Il piccolo Gregorio chiude in bellezza il 2025, Karla Maria è la prima nata nell’anno nuovo

Si chiama Karla Maria la prima bimba nata nel 2026 all’ospedale di Piacenza. La piccola aveva fretta di nascere e la sua mamma Adina Elena è stata sottoposta a taglio cesareo nel cuore della notte. Adesso la neonata, che pesa meno di 2 chilogrammi, è in Neonatologia, dove il personale della Pediatria si sta prendendo cura di lei.
A salutare il 2025 ci ha invece pensato Gregorio, che ha fatto fare gli straordinari a mamma Simona. Il piccolo è nato in acqua a un soffio dalla mezzanotte, impegnando il personale della Sala parto fino oltre le 23.
“A Karla Maria e Gregorio i nostri migliori auguri di buona vita. E grazie ai loro genitori e alle 1774 mamme e papà che nel 2025 hanno scelto il nostro centro nascita e i nostri professionisti per iniziare l’avventura più belle ed emozionante al mondo”, scrive l’Ausl in una nota.