“Sono nata il ventuno a primavera” Caprioglio e Beretta celebrano Alda Merini a Travo il 7 luglio

Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta, scriveva Alda Merini in una delle sue poesie più famose.

Questi e altri versi saranno i protagonisti del melologo che l’attrice Debora Caprioglio e il maestro Marco Beretta porteranno in scena a Travo giovedì 7 luglio nell’ambito delle Serate letterarie Giana Anguissola.

L’appuntamento è alle 21,15 nella piazzetta dell’asilo sotto la torre del castello Anguissola.

Lo spettacolo è un incontro di suoni e parole per rendere omaggio una delle più grandi poetesse del novecento italiano. Con la voce di Debora Caprioglio e le musiche originali di Marco Beretta potremo ripercorrere la travagliata esistenza e il cammino artistico di Merini, nel quale sentimenti estremi come il dolore, la disperazione e il conflitto esistenziale sono tenuti insieme dalla fiducia nell’amore, espresso in tutte le sue declinazioni.

«Quest’opera è un tributo alla donna e all’artista – rende noto il Maestro Beretta. La musica che ho composto vuole esaltare la forza espressiva del verso, evocando e sottolineando le emozioni forti che si susseguono nelle poesie di Alda Merini e che hanno caratterizzato la sua intera vita».

Le Serate Letterarie Giana Anguissola, promosse dal Comune di Travo e realizzate con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano, proseguiranno la prossima settimana con un doppio appuntamento: mercoledì 13 il giornalista Mauro Ferri presenterà il suo libro Un delitto fascista. A 100 anni dall’uccisione di Gaetano Lupi (Officine Gutenberg, 2022) in dialogo con Giovanni Battista Menzani, mentre giovedì 14 sarà la volta di Marilù Oliva e il suo L’Eneide di Didone con l’introduzione di Eleonora Bagarotti.

