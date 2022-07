4YOU CONTEST, talento e bravura in gioco l’8 luglio a Borgonovo

Venerdì 8 luglio a Borgonovo è in programma la prima edizione di 4YOU CONTEST “Col desiderio di essere liberi”. Un vero e proprio contest musicale per giovani band/solisti emergenti.

Una serata all’insegna della musica pensata per i giovani under 30, per valorizzarne talento e bravura. L’evento avrà luogo presso l’area Ex Monastero (parco giochi – area basket) venerdì 8 luglio 2022. Durante la serata i ragazzi si sfideranno a suon di musica davanti a una giuria esperta.

In palio bellissimi premi per i primi tre classificati.