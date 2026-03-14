Preparano il furto nel supermercato, carabiniere fuori servizio intuisce tutto e interviene: bloccato un uomo

Furto sventato in un supermercato, carabiniere fuori servizio ferma uno dei due sospetti. L’intervento martedì sera a Monticelli d’Ongina dopo i movimenti sospetti tra le corsie. Un complice riesce a fuggire, recuperata merce per oltre 300 euro.

I fatti

Ha notato quei movimenti insoliti tra le corsie, ha seguito la scena senza farsi notare e, quando ha capito che qualcosa non tornava, è intervenuto bloccando uno dei due uomini coinvolti. È accaduto nella serata di martedì 11 marzo, in un supermercato di Monticelli d’Ongina, dove un carabiniere della locale Stazione, libero dal servizio ha sventato un furto di generi alimentari.

Secondo la ricostruzione, il militare, in quel momento presente nel punto vendita per fare acquisti personali, avrebbe notato un uomo aggirarsi con atteggiamento guardingo all’interno del supermercato. Il sospetto avrebbe percorso più volte le corsie osservando l’ambiente circostante, soffermandosi in particolare nella zona degli alcolici e dell’area bibite, attirando così l’attenzione.

I sospetti diventano realtà

A insospettire ulteriormente il militare sarebbero stati soprattutto i movimenti successivi: l’uomo avrebbe lasciato il carrello della spesa nelle vicinanze della corsia delle bibite, avrebbe preso con sé soltanto una bottiglia di tè e l’avrebbe regolarmente pagata alla cassa, uscendo subito dopo dal supermercato. Un comportamento apparentemente normale, ma che, nel contesto osservato poco prima, ha indotto il carabiniere a continuare a monitorarne i movimenti anche all’esterno. Una volta fuori dal punto vendita, infatti, il sospetto si sarebbe trattenuto nelle vicinanze parlando al cellulare e guardando più volte verso l’ingresso, come se stesse aspettando qualcuno.

L’intervento del carabiniere

Poco dopo, ha azionato l’apertura della porta favorendo l’uscita di un secondo uomo, con una voluminosa borsa per surgelati tra le braccia, piena di merce. È in quel momento che il carabiniere è entrato in azione. Dopo essersi qualificato, ha cercato di fermare i due uomini e di ricondurli all’interno del supermercato. Il secondo soggetto, però, una volta scoperto, ha abbandonato la borsa e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Il primo, invece, è stato bloccato all’esterno del supermercato dopo aver tentato di sottrarsi al controllo.

L’intervento dei colleghi

Il militare ha lo ha trattenuto per impedirne la fuga fino all’arrivo dei colleghi intervenuti in supporto. Subito dopo sono scattati gli accertamenti. Sul posto è stato eseguito un controllo sommario e l’uomo fermato è stato identificato. Con sé aveva documenti personali e un telefono cellulare, che ha continuato a squillare mentre venivano svolte le verifiche. Nel frattempo personale del supermercato e carabinieri hanno proceduto alla ricognizione della merce recuperata.

Il valore dei prodotti sottratti e poi recuperati ammonta a poco meno di 320 euro. L’intera refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. A supportare la ricostruzione dei fatti ci sarebbe anche il sistema di videosorveglianza del supermercato, elemento che potrebbe risultare decisivo sia per confermare la dinamica sia per risalire all’identità del complice fuggito.

Al termine degli accertamenti, i militari della Stazione di Monticelli d’Ongina hanno così denunciato in stato di libertà un uomo di 48 anni in Italia senza fissa dimora, mentre proseguono le indagini per identificare il secondo soggetto coinvolto.

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