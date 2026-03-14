A Cortemaggiore incontro per le ragioni del Sì alla riforma della giustizia

Grande attenzione mercoledì sera alla Biblioteca Comunale di Cortemaggiore per l’incontro pubblico dedicato alle ragioni del Sì al referendum sulla riforma della giustizia, promosso dalle forze del centrodestra piacentino in vista del voto del 22 e 23 marzo.

La serata, introdotta e moderata dal sindaco di Cortemaggiore Luigi Merli, ha visto la partecipazione dell’avvocato penalista cassazionista Alfonso D’Antuono, del coordinatore provinciale di Forza Italia Marcello Minari e del Presidente provinciale di Fratelli d’Italia Filippo Bertolini, offrendo ai presenti un approfondimento sia tecnico sia politico sui contenuti della riforma.

Nel suo intervento introduttivo, Luigi Merli ha ricordato il percorso parlamentare della riforma, già approvata più volte da Camera e Senato e ora sottoposta al giudizio dei cittadini tramite referendum confermativo.

«Si tratta – ha spiegato Merli – di una riforma costituzionale che mira a completare il percorso iniziato con il passaggio al sistema accusatorio del processo penale, rafforzando il principio di equilibrio tra accusa e difesa e garantendo pienamente la terzietà del giudice».

Il sindaco di Cortemaggiore ha inoltre sottolineato l’importanza della partecipazione al voto: «Non essendo previsto il quorum, ogni voto sarà determinante. È quindi fondamentale che i cittadini si rechino alle urne per esprimere la propria opinione su una riforma che riguarda direttamente il funzionamento della giustizia nel nostro Paese».

Di particolare rilievo l’intervento dell’avvocato Alfonso D’Antuono, che ha illustrato nel dettaglio i contenuti della riforma dal punto di vista giuridico.

Il penalista ha spiegato come l’obiettivo sia rafforzare il principio costituzionale del “giusto processo”, garantendo una più netta distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio.

Tra i punti qualificanti della riforma, D’Antuono ha evidenziato:

la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, per assicurare pienamente la terzietà del giudice;

la creazione di due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per la magistratura giudicante e uno per quella requirente;

l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare, chiamata a giudicare gli illeciti dei magistrati;

l’introduzione di meccanismi di sorteggio per la composizione degli organi di autogoverno, al fine di limitare il peso delle correnti interne.

«Questa riforma – ha affermato D’Antuono – non è contro la magistratura, ma mira a rafforzarne l’autorevolezza e la credibilità agli occhi dei cittadini. L’indipendenza della magistratura rimane pienamente garantita, così come resta intatto il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale».

Nel suo intervento, Marcello Minari, coordinatore provinciale di Forza Italia, ha posto l’accento sul valore politico e istituzionale della riforma.

«Quella sulla giustizia – ha spiegato – è una riforma di buon senso, che serve ai cittadini e allo stesso sistema giudiziario. La separazione delle carriere e il superamento del sistema delle correnti rappresentano passaggi fondamentali per restituire fiducia nella giustizia».

Minari ha inoltre evidenziato come negli anni anche esponenti di diversa area politica abbiano sostenuto la necessità di interventi analoghi, sottolineando che il referendum rappresenta oggi «un’occasione concreta per realizzare una riforma attesa da tempo».

A chiudere l’incontro è stato Filippo Bertolini, Presidente provinciale di Fratelli d’Italia, che ha invitato i cittadini a valutare la riforma nel merito, al di là delle contrapposizioni politiche.

«Questo referendum – ha dichiarato – riguarda il futuro della giustizia italiana e la qualità delle garanzie per tutti i cittadini. Non è una battaglia di parte, ma una scelta che riguarda l’intero Paese».

Bertolini ha quindi richiamato l’importanza dell’impegno civico: «Ognuno di noi deve contribuire a diffondere informazioni corrette e a spiegare le ragioni del Sì, affinché il voto referendario possa rappresentare un momento di partecipazione consapevole».

Nelle conclusioni, il sindaco Luigi Merli ha ringraziato i relatori e i cittadini presenti, ribadendo come il referendum rappresenti «un passaggio importante per modernizzare il sistema giudiziario italiano e rafforzare i principi di equilibrio, trasparenza e terzietà della giustizia».

Le forze del centrodestra piacentino hanno infine rivolto un invito ai cittadini del territorio a partecipare al voto del 22 e 23 marzo, esprimendo il proprio sostegno alla riforma.

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