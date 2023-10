Caravaggio – Piacenza 1-4, tris di Recino e tre punti d’oro. Maccarone: “I ragazzi hanno fatto una grande partita” Audio

Iniezione di fiducia per il Piacenza di mister Maccarone che risponde alle critiche con una bella vittoria sul campo del Caravaggio. I biancorossi si impongono con un netto 4-1, firmato Recino: il goleador della squadra ha messo la sua firma sui tre punti siglando una tripletta importantissima ai fini della classifica e del morale.

La prima rete arriva al 21′ quando dopo colpo di testa di Castro in mezza rovesciata trafigge il portiere. Il raddoppio si concretizza al 40′: Recino, che subisce fallo da rigore, trasforma dagli 11 metri.

La ripresa si apre con Fornari che accorcia le distanze e Marrazzo sfiora il pari, ma a quel punto Recino, vero protagonista del match, decide che è il momento di chiudere la partita e da un perfetto cross di Santella materializza il terzo sigillo. Nel finale c’è spazio anche per il gol di Gerbaudo che di testa approfitta di un assist di Kernezo.

Una bella prova corale che fa ben sperare in vista dei due impegni ravvicinati di campionato: mercoledì, alle 15:00, il Piacenza affronterà al “Garilli” il Tritium, e domenica 8 ottobre a Desenzano (ore 15.00)

Maccarone: “I ragazzi hanno fatto una grande partita”

Grande soddisfazione per il tecnico che risponde alle critiche con un successo. “La settimana difficile? Ho cercato di dare ai ragazzi serenità e di focalizzarli sull’allenamento”

La partita

Primo tempo

Iniziata la gara a Caravaggio. Piacenza in maglia verde acqua e calzoncini neri.

2′ Calcio di punizione battuto rapidamente, la palla arriva a Marrazzo che prova ad infilare Moro in velocità, la palla si spegne sul fondo.

4′ Marrazzo viene pescato in fuorigioco.

6′ Primo corner per il Piacenza. Il pallone di D’Agostino è centrale e Pennisi blocca la sfera.

8′ Retropassaggio di Santella a Moro che per evitare problemi mette in angolo. Gli ospiti riconquistano il pallone, Castro potrebbe andare in campo aperto, ma viene fermato da un fallo .

11′ Gerbaudo tocca per D’Agostino, questi serve di tacco Santella che la mette in mezzo. Recino mette in rete, ma è tutto fermo per fuorigioco.

18′ Contropiede del Piacenza, D’Agostino rientra in mezzo a due, ma compie un movimento di troppo e perde palla. Avrebbe forse potuto provare a tirare.

19′ Punizione per il Piacenza. D’Agostino dal limite serve Recino, che però viene intercettato con il suo colpo di testa.

21′ Piacenza in vantaggio: Santella la mette in mezzo dove Castro di testa serve Recino. Questa volta il goleador va a segno in acrobazia. Caravaggio – Piacenza 0-1

27′ Recino entra in area da posizione defilata, prova a cercare l’angolo più distante: la palla si spegne sul fondo, ma è un Piacenza che ora convince.

30′ Cross di Gramignoli, Doria riesce ad allargarsi e prova la girata al volo. Palla alta sopra la traversa.

37′ Contropiede del Piacenza, Corradi entra in area da sinistra, ma il suo destro viene neutralizzato dall’estremo difensore locale.

40′ Gerbaudo entra in area da sinistra, ma sul più bello viene anticipato in corner.

40′ Calcio di rigore per il Piacenza! sugli sviluppi del corner Recino viene messo giù Bertoni. Recino dagli undici metri non sbaglia! Caravaggio – Piacenza 0-2

Finisce il primo tempo. Biancorossi avanti 2-0 con doppietta di Recino: la prima rete in mezza rovesciata, la seconda su calcio di rigore

Secondo tempo

Inizia la ripresa. Nel Piacenza entra Kernezo al posto di Castro.

Piacenza subito vicino al gol: i biancorossi in contropiede sfiorano il terzo gol con Corradi, ma un giocatore del Caravaggio salva sulla linea.

8′ Marrazzo libera Doria, Moro respinge, ma Fornari in tap in infila il portiere: Caravaggio – Piacenza 1-2

10′ Corner per il Caravaggio. Tentativo di cross sul secondo palo, Moro va in presa sicura.

12′ Marrazzo sfiora il pareggio: palla che si spegne di pochissimo sul fondo. Ora i locali mettono in pressione il Piacenza.

16′ Splendida azione del Piacenza. Cross di Santella e Recino non perdona e sigla la sua tripletta: Caravaggio – Piacenza 1-3

Entra Hrom per Recino, standing ovation per l’autore della tripletta!

19′ Punizione per il Piacenza, una sorta di corner corto dalla destra. Punizione direttamente tra le mani del portiere.

20′ Esce Bolis entra Bilale. Poi esce Marrazzo ed entra Ippolito.

22′ Esce Corradi ed entra Artioli

30′ Doppio salvataggio del portiere del Caravaggio. Piacenza vicinissimo al quarto gol

31′ Kernezo la mette in mezzo, Hrom è bravo a proteggerla spalle alla porta, ma la conclusione è tutt’altro che indimenticabile.

32′ Esce D’Agostino entra Ndoye

40′ Kernezo la mette in mezzo e Gerbaudo di testa la mette sul palo più distante! Caravaggio – Piacenza 1-4

Finisce così: Piacenza batte Caravaggio 4-1









Le formazioni

Caravaggio: Pennisi, Cacciatori, Bernardini, Bertoni, De Felice, Doria, Bolis, Fornari, Menegatti, Marrazzo, Gramignoli. All. Terletti

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Gerbaudo, Bachini e Corradi, Castro, Recino, D’Agostino. All Maccarone