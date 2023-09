Caravaggio – Piacenza, serve una vittoria dopo i due stop consecutivi, ma attenti a Marrazzo!

Se la sconfitta di Carate Brianza aveva rappresentato solo un campanello di allarme quella del “Garilli” con la Casatese è stato davvero un passaggio preoccupante del campionato biancorosso (leggi qui). Maccarone è stato confermato alla guida della squadra, ma è chiaro a tutti che serva subito un’inversione di tendenza (ascolta le parole del direttore sportivo Sestu nel post partita): non vincere a Caravaggio domenica pomeriggio significherebbe probabilmente avere già un significativo divario dalla vetta.

La voce dei tifosi

Nella fase finale del match con la Casatese il “Garilli” ha iniziato civilmente, ma inesorabilmente a rumoreggiare. Fischi plateali, figli di due risultati che cozzano con le iniziali aspettative del club e della tifoseria. Il concetto è stato ribadito da uno striscione affisso di fronte allo stadio nella mattinata di giovedì 28 settembre che recita: “Non è un anno di transizione, vogliamo la promozione” I tifosi del Piacenza calcio alzano la voce: “Non è un anno di transizione…vogliamo la promozione”

Il grande rifiuto di Battaiola e la seconda chance di Moro

In settimana la dirigenza ha provato a correre ai ripari, cercando di assicurarsi le prestazioni di un portiere esperto come l’ex numero uno del Fiorenzuola Nicholas Battaiola. Sembrava tutto fatto, tanto che la notizia della firma era già uscita sulle principali testate giornalistiche e on line della città, ma sul più bello il giocatore ha deciso non solo di non firmare, ma di appendere gli scarpini al chiodo per dedicarsi ad altre attività. Moro che era stato autore di una prestazione non entusiasmante negli ultimi 90′ chiaramente è stato di fatto delegittimato, ma in virtù del rifiuto dell’ormai ex collega avrà l’ultima possibilità di far ricredere la dirigenza.

Una partita che è già da dentro o fuori

Nonostante la riconferma di Maccarone se le cose non dovessero andare per il meglio a Caravaggio per i biancorossi potrebbe già essere tardi. Significherebbe trovarsi a -7 dall’Arconatese, in caso di successo di quest’ultima contro il Ponte San Pietro. Non serve solo il risultato, ma anche un cambio di atteggiamento netto da parte dei calciatori che nell’ultima circostanza non hanno saputo reagire allo svantaggio. Occorre che Recino, il cui talento in questa categoria è indiscutibile, sia servito meglio e con maggior costanza dai compagni. Dietro serve una partita più attenta, a cominciare dalla disciplina (un rigore ed un rosso nelle ultime due partite) per evitare di agevolare i padroni di casa (Ascolta i “Punti di vista” di Andrea Amorini)

I biancorossi ritrovano subito Silva, che aveva dovuto lasciare il campo domenica scorsa per infortunio, davanti si pensa al tridente Ndoye, Recino, D’Agostino.

La probabile formazione

Piacenza (4-3-3) Moro, Iob, Silva, Baudouin, Santella, Artioli, Bachini, Gerbaudo, Ndoye, Recino, D’Agostino. All Maccarone

Il Caravaggio e l’ex bomber biancorosso

I piacentini si troveranno davanti un avversario in salute e galvanizzato. L‘8-1 rifilato domenica scorsa dai ragazzi di Maurizio Terletti al Malcapitato Legnano rischia di essere uno dei risultati più roboanti dell’intero campionato. I lombardi sono quarti in classifica con 2 vittorie, 1 pareggio ed una sconfitta e hanno nel reparto offensivo la loro arma migliore: Il Piacenza ritroverà come avversario quel Carmine Marrazzo che trascinò il Piacenza di Viali dall’Eccellenza alla D a suon di gol. Sono passati 13 anni, ma rimane uno degli attaccanti più amati del post fallimento. Il “Bomber” ha qualche anno in più (41 n.d.r.), ma l’appellativo gli calza ancora a pennello: è già il miglior marcatore di categoria con 5 centri in 4 partite. Sicuramente prima del fischio d’inizio tanti ricordi riaffioreranno nella sua mente, ma subito dopo diventerà l’insidia numero uno della sua ex squadra.

5a giornata di serie D, girone B

Domenica 1° ottobre, ore 15:00

Caravaggio – Piacenza, DIRETTA SU RADIO SOUND

Arconatese – Ponte San Pietro

Ciserano – Real Calepina

Club Milano – Crema

Desenzano – Caldiero Terme

Folgore Caratese – Castellanzese

Pro Palazzolo – Legnano

Tritium – Brusaporto

Casatese – Varesina

Villa Valle – Clivense