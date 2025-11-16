Career Day in Cattolica, il 18 novembre talento e opportunità si incontrano: oltre cento realtà presenti

Martedì 18 novembre si svolgerà la 25ª edizione del Career Day Cattolica nel campus di Piacenza, dalle 9.00 alle 15.30. Dal 1999, anno della prima edizione (1° dicembre), il Career Day rappresenta un punto di riferimento per l’incontro tra studenti, laureati e mondo del lavoro, con l’unica eccezione del 2006, quando l’evento non si è svolto.

Quest’anno il Career Day ospiterà quasi 100 stand, così suddivisi: 70 aziende, 14 associazioni di categoria, enti e pubbliche amministrazioni, 9 cooperative sociali, 4 ordini professionali e 3 stand UCSC (UC International, Stage & Placement, Formazione permanente, Master e Dottorati). Una straordinaria opportunità per farsi conoscere, individuare talenti e avviare collaborazioni strategiche con l’Ateneo.

Studenti e laureati potranno confrontarsi direttamente con i recruiter presso gli stand, lavorare sul personal branding, individuare percorsi di carriera, scoprire nuove posizioni aperte, fare networking e prendere parte a diverse attività mirate, come CV-check, simulazioni di colloqui, speed interview e valutazioni di competenze tecniche e soft skills.

Un Career Day sempre più orientato al futuro

La giornata del 18 novembre offrirà a studenti e laureati la possibilità di:

incontrare i recruiter negli stand aziendali ;

; scoprire nuove opportunità professionali;

sviluppare il proprio personal branding ;

; partecipare ad attività mirate come CV-check, speed interview, mock interview e assessment delle competenze.

Tutti i servizi sono pensati per supportare i candidati nel migliorare la loro immagine professionale e aumentare le possibilità di successo nel passaggio dall’università al mondo del lavoro.

Training Point: consulenze specialistiche in tre lingue

Elemento chiave del Career Day di Piacenza è il Training Point, che anche nel 2025 coinvolgerà numerosi professionisti e offrirà 17 tipologie di consulenze individuali in italiano, inglese e spagnolo: CV e LinkedIn, simulazioni di colloquio, mock interview e supporto mirato per valorizzare competenze tecniche e trasversali.



L’edizione 2025 ospiterà un momento di grande valore:

dalle 14.30 alle 16.30, gli studenti potranno partecipare all’incontro con Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, che porterà una testimonianza diretta sul ruolo dell’agroalimentare come settore strategico per il futuro professionale dei giovani.

Novità 2025: lo Spazio UC CarER Hub

Debutta quest’anno lo Spazio UC CarER Hub, il nuovo cuore pulsante dell’evento: un’area dinamica nata per favorire l’incontro tra studenti, laureati, imprese ed enti del territorio.

Lo spazio offrirà opportunità di:

orientamento dedicato;

approfondimento di percorsi professionali;

creazione di nuove collaborazioni;

esplorazione del panorama lavorativo dell’Emilia-Romagna.

L’elenco completo delle realtà presenti è disponibile al link: https://careerdaycattolica.it/career-day-uc-career-hub/

Iscrizioni e informazioni

La partecipazione è aperta a tutti gli studenti e laureati di università italiane e straniere, previo completamento della registrazione online.

Alcuni servizi saranno riservati agli studenti e ai laureati dell’Università Cattolica.

Gli iscritti potranno consultare l’elenco delle aziende presenti, le offerte di stage e lavoro e prenotare i servizi disponibili.

Un evento diffuso che connette quattro campus

Il Career Day Cattolica è oggi uno degli eventi di placement universitario più rilevanti in Italia. Dopo la tappa nel campus di Milano lo scorso 13 ottobre, il Career Day Cattolica ha partecipato alla Fiera Domani Lavoro di Brescia dal 6 all’8 novembre, ha fatto tappa a Roma l’11 novembre e martedì 18 novembre, approderà nel campus di Piacenza, confermandosi come un evento imperdibile per chi è interessato a carriere nei settori agricolo, alimentare, gestionale, economico, giuridico.

Tutte le informazioni su: www.careerdaycattolica.it

