Nasce anche a Piacenza l’Unione delle Associazioni Macedoni in Italia

Nella giornata di sabato 15 novembre 2025, a Piacenza, si è concluso con successo il progetto dedicato alla comunità macedone residente in Italia: è ufficialmente nata la Unione delle Associazioni Macedoni in Italia, un coordinamento nazionale che per la prima volta riunisce rappresentanti provenienti da diverse regioni italiane.

Alla riunione hanno partecipato delegati di numerose associazioni macedoni attive nel territorio italiano, rendendo la nuova Unione un organismo rappresentativo che abbraccia l’intera comunità nazionale.

Eletto il Consiglio Nazionale

Durante l’incontro è stato eletto un Consiglio composto da sette membri, provenienti da diverse realtà associative. Le cariche sono state assegnate come segue:

Presidente: Pojrazov Aleksandar Ace, attuale presidente dell'associazione "Macedoni Uniti per il Futuro"

Segretario: Osmani Ruze, rappresentante dell'associazione macedone "Amicizia" di Ravenna

Consiglieri: Zlatko Milchesvki – Piemonte Venko Trpeski – Trentino Stojan Djatev – Piacenza Asani Ermon – Ravenna Atanasovski Darko – Piemonte



Il nuovo Consiglio si presenta come un gruppo motivato, unito dalla volontà di essere a disposizione della comunità macedone su tutto il territorio nazionale, con passione, disponibilità e impegno verso un futuro migliore per tutti i connazionali residenti in Italia.

La comunità macedone nel Paese conta oggi circa 160.000 persone, una presenza storica ormai radicata dagli anni ’90, integrata e riconosciuta come modello positivo. Nonostante ciò, fino ad oggi non esisteva un organismo unitario capace di rappresentarla a livello nazionale: per questo la nascita dell’Unione è un passo fondamentale per migliorare comunicazione, rappresentanza e collaborazione.

Un invito a tutte le associazioni macedoni in Italia

La nuova Unione invita tutte le associazioni macedoni presenti in Italia a unirsi a questo percorso, contribuendo con idee, energie e collaborazione. L’obiettivo è costruire insieme una rete forte, capace di rappresentare in modo efficace tutti i macedoni che vivono nel Paese.

Per qualsiasi informazione o necessità, sarà presto possibile contattare il Consiglio attraverso la pagina ufficiale Unione Macedoni in Italia.

