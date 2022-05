Carenza di personale nei ristoranti per l’estate 2022, Lertora (Fipe): “A Piacenza il problema si sente soprattutto nelle valli” – AUDIO

I ristoratori per l’estate 2022 ormai alle porte, definita della rinascita dopo anni di restrizioni Covid, devono fare i conti con la difficoltà a trovare lavoratori. Secondo il Presidente di Fipe Piacenza anche il nostro territorio è coinvolto da questa problematica.

Piacenza è un po’ un’isola felice perché durante la stagione estiva tende a svuotarsi, quindi il problema si sposta sulle valli. Sicuramente in provincia la carenza c’è ed è importante. In particolare perché il lavoro si sposta molto nel fine settimana dove c’è criticità a trovare personale.

Quali sono le motivazioni?

Le chiusure durante il periodo Covid non ci hanno aiutato. Molta gente ha cambiato settore. Uno che ha fatto per anni questo mestiere e ora ha capito che si può guadagnare lo stesso stipendio non lavorando il sabato e alla domenica è chiaro che predilige fare un altro lavoro. Il problema non è quanto uno percepisce perché i contratti nazionali prevedono uno stipendio normale.

Quindi non è un problema di soldi

E’ chiaro che nel passato quando si faceva la stagione si guadagnava di più ma ora oggi purtroppo non c’è più marginalità perché le aziende si sono impoverite. In particolare adesso con un guadagno che possiamo definire normale si preferisce fare un altro mestiere. Possiamo dire che in questo momento storico nella scelta subentra la passione per il proprio lavoro.

Molti attribuiscono colpe al reddito di cittadinanza

Sicuramente una fetta vorrebbe lavorare in nero per non perdere il sussidio. E’ vero che questa categoria di persone è sempre esistita, ma è palese che chi percepisce il reddito dovrebbe essere gestito in maniera diversa: al secondo rifiuto andrebbe tolto il sussidio.