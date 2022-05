Non dava notizie di sé da un paio di giorni, trovato senza vita nella sua abitazione: probabile intossicazione da fumo

Trovato senza vita nella sua abitazione. Vittima un uomo di 38 anni, residente in via Confalonieri. Da due giorni l’uomo non dava notizie di sé e non si era nemmeno presentato sul luogo di lavoro. Un’assenza inspiegabile che ha spinto questo pomeriggio un collega a recarsi a casa sua. Non ricevendo risposta, né al telefono né al citofono, il conoscente ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno aperto la porta d’ingresso lasciando poi spazio ai carabinieri: i militari hanno trovato il corpo del 38enne senza vita. Ancora da chiarire con precisione le cause del decesso: secondo i primi rilievi pare che la vittima sia morta proprio due giorni fa per inalazione di un qualche fumo tossico. Cosa abbia provocato l’intossicazione è materia di indagini.