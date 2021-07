Carenza di sangue, la Dottoressa Mariano: “Fondamentale donare prima delle ferie. Il calo è un grosso problema per i servizi trasfusionali” – AUDIO

C’è bisogno di sangue. I dati nazionali non lasciano spazio ad interpretazioni: è necessario anche a Piacenza ricordarsi di donare il sangue prima di partire per le vacanze. Prosegue la campagna di sensibilizzazione sull’importanza della donazione anche in estate da parte di Avis e Ausl.

Ospite di Radio Sound la Dottoressa Maria Teresa Mariano, responsabile del Centro Trasfusionale dell’ospedale di Piacenza.

E’ importante donare sempre. Durante l’estate è fondamentale comportarsi come nelle altre stagioni dell’anno. In particolare perché il numero dei pazienti non cala nemmeno durante la bella stagione. Però purtroppo in questo periodo calano le donazioni per ovvi motivi. Perché le persone sono più rilassate ad esempio e pensano alle ferie. Purtroppo però questo calo di donazioni per i servizi trasfusionali significa poi davvero avere un problema grosso di gestione dei pazienti in ospedale.

Carenza di sangue in estate, la Dottoressa Mariano: ASCOLTA L’INTERA AUDIO INTERVISTA

