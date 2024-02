Carnevale, la proposta di Soresi (FdI): “Riprendere la tradizionale sfilata dei carri sul Pubblico Passeggio”

“Anni fa il centro cittadino – in occasione del Carnevale – si vestiva letteralmente di maschere colorate e divertenti. Il Pubblico Passeggio ospitava la tradizionale sfilata dei carri carnevalizi, in grado di attirare bambini, adulti e ragazzi.

Purtroppo, negli anni, la nostra città ha perso questa bella tradizione che invece, fortunatamente, è rimasta in altri Comuni della Provincia, come Fiorenzuola, famosa per la divertentissima Zobia che – ogni anno – attira tantissime persone, anche da altri Comuni”.

Per questo, Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale ha presentato un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione comunale di riprendere la tradizione della sfilata dei carri carnevalizi sul Pubblico Passeggio, magari interfacciandosi e collaborando anche con le associazioni di categoria.

“L’evento – afferma Soresi – da un lato, coinvolgerebbe la cittadinanza tutta in una giornata di festa e, dall’altro, potrebbe rappresentare una buona occasione per gli esercizi commerciali del centro: sarebbe in grado di attrarre un considerevole numero di persone, tra pubblico e partecipanti. Non solo, gli esercenti ben potrebbero “sponsorizzare” la loro attività proprio mediante l’utilizzo del carro carnevalizio, come avviene anche nei Paesi vicini”.

“Auspico – conclude la capogruppo – che l’Amministrazione possa prendere in considerazione questa proposta. Penso che le famiglie, ma anche i ragazzi e gli adulti, potrebbero apprezzare la manifestazione che – in qualche modo – restituirebbe un po’ di vitalità alla nostra città ed al nostro centro cittadino, che certo potrebbe beneficiarne anche dal punto di vista economico”.