“Cessate il fuoco in Palestina e Ucraina”, sabato 24 febbraio manifestazione per la pace

“Fermiamo la criminale follia di tutte le guerre, la corsa al riarmo, la distruzione del pianeta”. La Giornata mondiale della mobilitazione fa tappa anche a Piacenza con una manifestazione organizzata per chiedere il “cessate il fuoco” in Palestina e Ucraina.

La manifestazione, organizzata dalla sezione piacentina di “Europe for Peace” partirà dai Giardini Margherita alle 17,30. Il corteo arriverà in piazza Mercanti per l’inaugurazione della “Tenda per la Pace”, installazione che resterà in piazza Mercanti per due settimane.

La Conferenza delle donne democratiche aderisce all’iniziativa promossa da “Europe for Peace Piacenza”, in programma sabato 24 febbraio.