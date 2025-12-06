Casa della Comunità di Fiorenzuola, sopralluogo dell’Ausl: “Il cantiere procede con regolarità”

Procedono con regolarità i lavori del cantiere per la nuova Casa della Comunità di Fiorenzuola con il recupero dell’ex municipio di corso Garibaldi 51/53: un intervento complesso sia dal punto di vista tecnologico, sia per il lavoro di coordinamento con la Soprintendenza, finalizzato a preservare il valore storico dell’edificio garantendo una struttura fruibile per i cittadini.

L’intervento e i costi

L’intervento è stato finanziato con 1,7 milioni di euro provenienti dal PNRR e 4 milioni di euro dai fondi dell’accordo di programma Stato-Regioni AP.C. Nel corso del 2026 è previsto un ulteriore finanziamento con accordo di programma per 1,5 milioni di euro a supporto degli interventi su esterni e facciata.

La nuova sede permetterà di riunire in un unico edificio diversi servizi attualmente distribuiti su più sedi, tra cui pediatria di comunità, poliambulatori, presa in carico della Cronicità, ambulatori infermieristici prestazionale. Potrà accogliere anche medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e il punto unico di accesso, un servizio socio-sanitario di accoglienza, orientamento e presa in carico per i cittadini. La struttura sarà inoltre dotata di ambienti polifunzionali e sale riunioni che verranno messe a disposizione della città, diventando un vero e proprio hub di servizi come previsto dal DM 77.

“Un progetto importante”

«Si tratta di un progetto importante – sottolinea Evelina Cattadori, direttore del Distretto di Levante – che l’Azienda vuole realizzare in stretta collaborazione con la cittadinanza, in un percorso partecipato che coinvolga amministrazione, associazioni e comunità. Nel corso del 2026 sarà predisposto un calendario di incontri per definire insieme come rendere la Casa della Comunità un punto di riferimento aperto e integrato per il territorio».

Un tassello fondamentale

Le Case della Comunità rappresentano un tassello fondamentale della riforma sanitaria nazionale prevista dal DM 77, integrando assistenza sanitaria e sociale con équipe multiprofessionali, percorsi personalizzati e servizi accessibili. Con questo progetto, l’Ausl di Piacenza conferma l’impegno per una sanità pubblica moderna, vicina ai cittadini, sostenibile ed efficiente.

«Il lavoro sui cantieri procede con notevole sforzo per contenere i tempi di esecuzione rispettando tutti i vincoli posti da un cantiere così complesso – aggiunge Luigi Gruppi, direttore dell’unità operativa Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare – Stiamo realizzando edifici sicuri, moderni ed energeticamente efficienti, pensati per durare nel tempo e garantire ai professionisti sanitari le migliori condizioni per svolgere la loro attività».

“Una struttura moderna e multifunzionale”

Con la nuova Casa della Comunità, Fiorenzuola potrà contare su una struttura moderna e multifunzionale, in grado di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini e di diventare un punto di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

“L’intervento sull’ex municipio concesso in diritto di superficie all’Ausl di Piacenza – commenta il primo cittadino di Fiorenzuola Romeo Gandolfi – restituirà ai cittadini di Fiorenzuola uno spazio, da sempre istituzionale, con nuove finalità socio-sanitarie a completamento del progetto di Cittadella Sanitaria nel quadrilatero di via Roma, largo Gabrielli, corso Garibaldi e vicolo Brandacci a servizio e supporto dei cittadini di Fiorenzuola e comuni limitrofi”.

