Guida in stato di ebrezza, due denunce e patenti ritirate a Borgonovo e San Nicolò

Due episodi distinti a Borgonovo val Tidone e a San Nicolò a Trebbia: due automobilisti sorpresi con tassi alcolemici elevati. Patenti ritirate e denunce per guida sotto l’effetto di alcol.

Due importanti interventi dei carabinieri della Compagnia di Piacenza hanno portato alla denuncia di due uomini di 26 e 59 anni per guida in stato di ebrezza, confermando l’impegno dei militari piacentini nel contrastare la guida sotto l’effetto di alcol.

Il primo episodio

Il primo episodio si è verificato il 5 dicembre 2025, a Borgonovo Val Tidone, sulla Strada Boioli. Un cittadino ha segnalato al numero di emergenza 118 la presenza di un’autovettura ferma in mezzo alla strada. I carabinieri della locale Stazione, giunti sul posto, hanno identificato il conducente, un 69enne di Castel San Giovanni. L’automobilista, visibilmente alterato, è stato sottoposto a un test alcolemico che ha dato esito positivo, con un tasso ben quattro volte oltre il limite consentito dalla legge (2,36 g/L). Per questo motivo, la patente di guida è stata ritirata e l’uomo denunciato per guida in stato di ebrezza.

Il secondo episodio

Il secondo intervento si è svolto la notte tra il 5 e il 6 dicembre 2025, in località San Nicolò a Trebbia, nel comune di Rottofreno. I militari di San Nicolò a Trebbia hanno fermato in via Vescovi un giovane 26enne, di origini rumene, alla guida di un’autovettura non di sua proprietà. Sottoposto a un accertamento etilometrico, il giovane automobilista è risultato positivo con un tasso di 2,27 g/L. E’ stato , quindi, denunciato per guida in stato di ebbrezza, in quanto il tasso alcolemico risultava di molto superiore ai limiti previsti dalla legge. Anche a lui è stata ritirata la patente.

Infine, alle 23:30, un passante ha segnalato un uomo che camminava barcollando sulla Strada provinciale che porta ad Agazzano, a pochi passi dalla frazione di Gragnanino. La pattuglia dei carabinieri di San Nicolò, giunta sul posto, ha controllato tutta la strada ma non hanno rintracciato l’uomo.

Questi episodi sottolineano l’importanza dei controlli attivi nella prevenzione degli incidenti stradali e nella tutela della sicurezza pubblica. L’intensificazione delle pattuglie e il controllo delle strade continueranno ad essere una priorità nella lotta contro la guida in stato di ebrezza, con l’obiettivo di garantire la sicurezza di tutti i cittadini.

