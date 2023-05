Fuori casa nonostante i domiciliari, per lei si aprono le porte del carcere

Nella tarda mattinata di ieri, la Squadra Mobile ha dato esecuzione alla custodia in carcere a carico di una donna straniera, già agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti. Nel corso dei controlli domiciliari da parte delle forze dell’ordine, la donna era risultata in passato assente. Per questo motivo il Giudice aveva già disposto l’aggravio della misura.

Anche nella giornata di ieri, gli agenti di polizia hanno appurato che la donna non si trovava presso la sua abitazione. I poliziotti, infatti, l’hanno rintracciata poco dopo un breve appostamento. E’ stata quindi tratta in arresto in esecuzione della misura e nuovamente deferita per evasione.