Unione Italiana Ciechi Piacenza doppio appuntamento Cena al Buio e 13° Camminata “mettiamoci in gioco” – AUDIO

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione di Piacenza propone un doppio appuntamento per mercoledì 24 Maggio ore 20,30 con la “Cena al Buio” al ristorante “Taverna Inn” e sabato 27 Maggio ore 15 per la “13° Camminata mettiamoci in gioco” presso il parco della Galleana entrambe gli apputamenti si tengono a Piacenza.

Sara un’occasione per conoscere le attività dell’associazione e per vivere un’eperienza straordinaria insieme a tanti amici.

Unione Italiana Ciechi Piacenza Cena al Buio

“Si tratta della seconda cena al buio che organizziamo quest’anno, dato il grande successo della prima un’esperienza sensoriale molto interessante abbiamo avuto ottimi risciontri dai partecipanti – ha raccontato Gregorio Contini Presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi ed ipovedenti sezione di Piacenza – durante la cena al buio, i commensali saranno bendati e ceneranno in un ambiente senza luce, i camerieri avranno invece delle torce per poter effettuare il servizio a tavole senza incidenti. Saranno favoriti il tatto, l’olfatto e l’dito a discapito della vista che è il senso che nella nostra quotidianità usiamo di più”.

L’obiettivo è quello di far immedesimare i partecipanti in quella che è una cena abituale di una persona non vedente.

Unione Italiana Ciechi la Camminata

“Siamo alla 13° edizione di un evento che ottiene sempre un ottimo riscontro, saranno due camminate non competitive da 5 oppure 10 chilometri– ha anticipato Gregorio Contini – ci saranno come sempre gli oculisti e i medici per il controllo della glicemia della Asl di Piacenza. Un evento che ci permette di far conoscere la nostra associazione che è comunque storica a chi non la conosce, sarà anche un’opportunità per i partecipanti di fare prevenzione gratuitamente. Sara poi un modo per passare una giornata insieme a tanti amici”.

Audio Intervista Presidente UICI Piacenza Gregorio Contini

Informazioni come partecipare

Per partecipare alla “Cena al Buio” di Mercoledì 24 Maggio al Ristorante Taverna Inn di Piazza Sant’Antonino 8 a Piacenza, sarà necessaria la prenotazione chiamando lo 0523 337677 dell‘Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti Piacenza entro lunedì 22 maggio.

Ultimi posti, già aperta la lista d’attesa per la prossima cena che si terrà dopo l’estate.

Per la 13° edizione della Camminata “Mettiamoci in gioco”di sabato 27 maggio alle ore 15, basterà presentarsi direttamente il giorno stesso al Parco della Galleana.