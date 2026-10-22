Trecento milioni per la casa, Quintavalla (Pd): “Affrontiamo i problemi veri per arginare la frattura che divide la società”

“Con questo Piano casa rispondiamo a una delle esigenze più urgenti del nostro tempo. Abbiamo trascorso l’intera notte in aula per approvare un pacchetto di leggi sul tema dell’abitazione, a partire dal mutuo da 200 milioni che stipuleremo con la Banca europea per gli investimenti (Bei), che andremo ad aggiungere ai 100 milioni di fondi regionali per arrivare a uno stanziamento complessivo di 300 milioni di euro”.

Così in una nota il consigliere regionale Luca Quintavalla (Pd), presidente della commissione II “Politiche economiche” dell’Assemblea legislativa.

LA NOTA DI QUINTAVALLA

Con questi fondi riusciremo a recuperare circa 3.500 alloggi di Edilizia residenziale pubblica e sociale, aumentando così la disponibilità di case in affitto a canone calmierato. L’Edilizia residenziale sociale è la risposta a una nuova sfida cruciale che ci viene lanciata dal mondo di oggi: quella di aiutare il ‘ceto medio’, che oggi vive una situazione di particolare criticità soprattutto a causa degli aumenti vertiginosi del costo dell’energia, del carburante e del carrello della spesa. I primi 1.100 alloggi per famiglie in difficoltà saranno già disponibili dal 2027, seguiranno altri interventi sul patrimonio per rendere energicamente efficienti 3.400 appartamenti e realizzarne 1.150 dalla riconversione di 82 edifici dismessi o dalla costruzione di nuove strutture.

Come Regione Emilia-Romagna, dimostriamo ancora una volta che i problemi veri della popolazione preferiamo affrontarli anziché eluderli o creare comodi diversivi: dopo i 30 milioni per sanità e trasporto pubblico contro il caro energia e i 35 per l’agricoltura, ecco una strategia chiara ed efficace per sostenere chi non riesce a pagarsi un affitto da solo, soprattutto nelle grandi città dove i canoni sono schizzati alle stelle. Solo la buona politica può limitare l’ampliarsi della frattura sociale che rende sempre meno sostenibile la vita di chi è più in difficoltà. E questa non è solo politica sociale, è anche politica economica”.