“Oltre la vista”, due giornate di sensibilizzazione al fianco delle persone non vedenti

Presentata l’iniziativa di sensibilizzazione “Oltre la vista”, organizzata dalla Sezione Territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con ASP Città di Piacenza e la psicologa Claudia Fontanella.
A illustrare il programma della due giorni di sensibilizzazione, ideata nell’ambito del progetto “Stessa Strada per Crescere Insieme – Emilia Romagna 2026”, accanto all’assessora al Welfare Nicoletta Corvì sono intervenuti: il presidente dell’Unione Ciechi Filippo Siciliano, la direttrice di Asp Città di Piacenza Cristiana Bocchi e la psicologa Claudia Fontanella.
Il 28 e 29 ottobre percorsi esperienziali per le scuole dalle 9 alle 13
L’iniziativa di sensibilizzazione “Oltre la vista” si terrà mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre, secondo il seguente programma.
Le mattinate saranno dedicate alle scuole: le classi partecipanti svolgeranno – dalle 9 alle 13 – un percorso esperienziale a stazioni (dalla simulazione di gesti quotidiani come fare la spesa, all’apprendimento delle tecniche d’accompagnamento con bastone bianco), affiancate da facilitatori e guide non vedenti con un rapporto di presenza molto stretto (2/3 studenti per ogni guida) per garantire massima sicurezza ed efficacia.
L’esperienza si concluderà con un debriefing psicologico a piccoli gruppi e un momento di chiusura dell’associazione.
Passeggiate al buio nel centro di Piacenza alle 16 e alle 17
I pomeriggi saranno invece aperti alla cittadinanza: verranno proposte in ciascuna delle due giornate due “passeggiate al buio” urbane in coppia (primo turno alle ore 16, secondo turno alle 17) nel centro di Piacenza guidate da persone non vedenti e momenti conviviali di mini-aperitivo sensoriale (offerta libera a partire da 10 euro).
Informazioni e iscrizioni all’iniziativa
In caso di maltempo, il percorso esperienziale sarà proposto al coperto.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 0523 337677