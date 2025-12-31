Castel San Giovanni, in pensione il pediatra Rizzi. Garantita la continuità assistenziale in una fase di transizione

Dal 1 gennaio 2026 Lorenzo Rizzi, pediatra di famiglia con ambulatorio a Castel San Giovanni, andrà in pensione. In vista del pensionamento, l’Azienda Usl di Piacenza ha definito un assetto organizzativo temporaneo per garantire la continuità dell’assistenza pediatrica ai bambini e ai ragazzi seguiti dal professionista.

È stata raccolta la disponibilità di Francesco Sogni, pediatra già in servizio con ambulatorio a Podenzano, ad aprire un’ulteriore sede nel Distretto di Ponente per accogliere temporaneamente gli assistiti.

In assenza di spazi idonei a Castel San Giovanni, l’Azienda ha messo a disposizione un ambulatorio all’interno della Casa della Comunità di Borgonovo, nella Medicina di gruppo (via Seminò 20). Il dottor Sogni sarà presente tre giorni alla settimana; giorni e orari sono consultabili sul sito dell’Azienda sanitaria di Piacenza (www.ausl.pc.it).

Tutti i bambini e i ragazzi che al 31 dicembre risulteranno ancora in carico al dottor Rizzi passeranno automaticamente al dottor Sogni, senza che le famiglie debbano svolgere alcuna procedura.

Resta in ogni caso piena libertà per i genitori di scegliere, in qualsiasi momento, un altro pediatra di famiglia tra quelli disponibili, qualora l’assetto temporaneo individuato non risponda alle proprie esigenze.

Questa modalità rappresenta una fase di transizione, che consente di garantire la presa in carico pediatrica e di proseguire le attività per individuare una soluzione più stabile sul territorio di Castel San Giovanni.

A febbraio, nell’ambito delle procedure regionali, è prevista l’assegnazione dell’incarico definitivo come zona carente.

Le tempistiche per l’apertura dell’ambulatorio a Castel San Giovanni saranno definite successivamente, in base alle fasi organizzative e alla disponibilità del professionista individuato.

