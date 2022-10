Cattedrale di Piacenza, gli eventi fino al 6 novembre 2022. Una fiammella per Ognissanti e Scopriamo San Martino

Lunedì 31 ottobre torna la visita guidata serale in Cattedrale “Una fiammella per Ognissanti: storie di santi e devozioni a lume di candela”, per vivere insieme l’attesa della giornata del 1 novembre.

Alle ore 20:30 il museo Kronos aprirà le porte alla suggestione: una visita guidata a lume di candela porterà i visitatori alla scoperta di aneddoti curiosi, di racconti che apriranno l’immaginario su vite straordinarie, storie che il tempo non è riuscito a cancellare. Una particolare attenzione verrà rivolta anche all’eredità culturale e al significato nella storia della Chiesa che hanno avuto le reliquie e i magnifici manufatti di artigianato artistico destinati a contenerli. Ritrovo presso il Museo Kronos (ingresso: giardino di via Prevostura 7, sul retro della Cattedrale di Piacenza) alle ore 20:15.

La prenotazione è obbligatoria.

10 € intero

5 € ridotto per bambini sotto i 10 anni

Gratuito sotto i 6 anni

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022

Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre 2022 , in occasione della festa di Ognissanti, Kronos – Museo della Cattedrale e la salita alla cupola del Guercino, saranno aperti per accogliere i visitatori nei seguenti orari:

Dalle 15 alle 18 (ultimo ingresso alle ore 17.30)

Salite alla Cupola accompagnati dal personale del museo e senza obbligo di prenotazione: 15, 16, 17

Per info e prenotazioni scrivere a cattedralepiacenza@gmail.com oppure chiamare il 331.4606435.

6 novembre 2022, ore 15:30: «SCOPRIAMO SAN MARTINO». Laboratorio didattico

Arriva l’Estate di San Martino: la Cattedrale, il Museo Kronos e CoolTour s.c. hanno predisposto e attivato un laboratorio didattico dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni per domenica 6 novembre dal titolo «Scopriamo San Martino» che si terrà alle ore 15:30 presso l’aula didattica del Salone polifunzionale della Cattedrale (ingresso lato Chiostri del duomo).

Dopo aver ammirato la pala d’altare che raffigura San Martino che dona il mantello al povero, scopriamo insieme la sua storia e proviamo a ricreare il Santo utilizzando foglie variopinte – colori e colla, riflettendo infine tutti insieme sull’importanza del dono. Il laboratorio rimarrà attivo anche in caso di maltempo.

La partecipazione è a pagamento (€ 6,00), l’iscrizione è obbligatoria e i posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni: 331 4606435 | cattedralepiacenza@gmail.com .

6 novembre 2022, ore 16:00: «SAN MARTINO VISTO DA VICINO». Visita guidata per adulti

In occasione della ricorrenza legata a San Martino, domenica 6 novembre alle ore 16:00, Kronos – Museo della Cattedrale e CoolTour s.c. propongono una visita guidata dedicata al Santo di Tours che permetterà di ammirare da vicino il celebre dipinto di Ludovico Carracci e non solo, per approfondire la vita del Santo divenuto, con il suo gesto, simbolo assoluto di carità.

Visita a pagamento (6 euro). Prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni 331 4606435 | cattedralepiacenza@gmail.com

Sabato 5 e domenica 6 novembre la Cattedrale rimarrà aperta tutto il giorno grazie all’aiuto del Touring Club Italiano che troverete dalle 12,30 alle 15,30.

