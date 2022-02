Cattedrale: La Scala d’Amore. Visita guidata il 14 febbraio in presenza per San Valentino con sorpresa finale.

Lunedì 14 febbraio alle ore 18.15 Kronos – Museo della Cattedrale organizza un percorso guidato tra le sale espositive, la cattedrale e l’antico archivio storico solitamente chiuso al pubblico in cui verranno illustrate, attraverso le opere d’arte, le tante e differenti declinazioni dell’amore.

L’amore inteso in senso lato non può essere racchiuso entro un formulario definito, ma è da intendersi invece come un graduale percorso verso la purificazione del sentimento. La metafora probabilmente più calzante è quella della scala, dove le variegate forme d’amore prendono corpo in tutta la loro essenza.

Per tutti i partecipanti ci sarà al termine del percorso una piccola sorpresa.

Cattedrale: La Scala d’Amore. INFORMAZIONI

Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail

cattedralepiacenza@gmail.com o al numero di telefono 331.4606435.

Obbligo di Green Pass Rafforzato e mascherina ffp2.

Costo per coppie: 20.00 €

Costo per singoli: 12.00 €

Se si vuole utilizzare l’esperienza come un piccolo regalo di San Valentino si può, a partire dal giorno 9 febbraio, venire a pagare anticipatamente presso le biglietterie del museo in orario di apertura, ritirando un gradevole voucher da presentare alle persone a cui volete bene.