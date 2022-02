La Bakery ci mette il cuore, ma non basta: Mantova passa 89 ad 81

Nella diciannovesima giornata del Girone Verde la Bakery Piacenza non riesce ad interrompere la striscia negativa ed incappa nella quinta sconfitta consecutiva rimanendo impantanata nella zona bassa della graduatoria: Mantova vince 89 ad 81.

Al PalaBakery Piacenza lotta con le unghie e con i denti contro un avversario che conferma un ottimo momento di forma (Mantova stasera ha raccolto la quarta vittoria di fila), cadendo solo nel finale. La gara viaggia punto a punto nel corso del primo tempo: Donzelli in avvio e Lucarelli più avanti si fronteggiano a Laganà e Thompson dando vita a una continua serie di parità o vantaggi minimi. In finale di primo tempo un parziale dei lombardi permette a Mantova di andare negli spogliatoi con un vantaggio di 7 punti. La squadra di Campanella non si intimorisce ed anzi, nel terzo quarto ricuce in un amen lo svantaggio con Raivio e si porta addirittura in vantaggio. All’insegna dell’equilibrio si arriva così all’ultimo quarto: proprio in una delle prime azioni accade il momento che cambia il corso della partita. Perin, che stava trascinando i suoi con due triple consecutive, cade male dopo uno scontro sotto il canestro di Mantova. Tanta paura per il capitano di Piacenza, che rimane giù per diverso tempo ed è costretto ad uscire zoppicando sorretto dai compagni. Quasi come se avesse subito il colpo anche lei, la Bakery torna a giocare visibilmente scossa e confusa: a fine partita saranno 23 le palle perse dai biancorossi e Mantova ne approfitta in scioltezza costruendosi per la prima volta un vantaggio in doppia cifra che terrà fino a fine quarto. Thompson chiude i conti con la tripla che porta a 28 i suoi punti, ultimo a mollare die biancorossi Lucarelli con 23. Bene anche Donzelli: per lui doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

Primo quarto 23-19

Primo attacco Bakery: palla persa e contropiede chiuso da Maspero. Si riprende Piacenza, che trova il primo vantaggio grazie alla tripla a bersaglio di Donzelli: 8-7. Ancora Donzelli, 10-9. Bomba di Raivio a bersaglio! Timeout Valli sul 16-14. Donzelli ancora a canestro. Finalmente la Bakery gioca libera; a fine primo quarto i biancorossi conducono 23 a 19. Mantova con tanta qualità a disposizione rimane però in agguato.

Secondo quarto 36-43

Gran canestro di Sacchettini che va a segno buttandosi indietro, 25-19. Laganà in penetrazione si prende la linea di fondo. Partita che va avanti punto a punto. Grandissima tripla di Raivio in caduta: dall’altra parte Thompson non chiude il gioco da tre punti e la Bakery rimane avanti di 1 punto. Vantaggio Mantova con Laganà che trova un appoggio molto facile sfruttando il mismatch contro Bonacini. Finale di quarto più favorevole agli ospiti che con Laganà e Stojanovic costruiscono un vantaggio di 7 punti che permane fino all’intervallo. Pesano molto le 13 palle perse dalla squadra di Campanella: dopo due quarti ospiti avanti 43 a 36.

Terzo quarto 66-64

Bel canestro di Donzelli su assist di Lucarelli: 12 punti per il n. 15. Lucarelli converte l’errore da tre di Bonacini, Piacenza si rifà sotto. Raivio in allontanamento, -4. Rimonta Bkaery completata dalla premiata coppia Lucarelli-Raivio. Proprio Raivio di esperienza di prende lo sfondamento di Thompson. Nuovo vantaggio biancorosso con la tripla di Donzelli. Sacchettini perfetto ai liberi pareggia a quota 63. Perin spara la tripla sulla sirena di fine quarto! Piacenza avanti 66-64.

Quarto quarto 81-89

Secondo fallo di Perin in avvio. Fuori Lucarelli, dentro Raivio per Campanella. Perin ci ha preso gusto, altra tripla a segno 69-66. Gli risponde Mastellari con la stessa moneta, pari 69. Tanta paura per Perin: il capitano della Bakery cade male dopo un layup ed è costretto ad abbandonare il campo sorretto dai compagni. Momento favorevole adesso per Mantova, che approfitta della situazione: Iannuzzi fa il bello ed il cattivo tempo e Mantova conduce di 8 punti. Entra Sacchettini per Morse. Piacenza ha esaurito i falli. Torna in panchina Perin: per lui un problema al ginocchio sinistro. Sacchettini intanto va a segno, 71-77. Piacenza rimane però scossa e non riesce a riprendersi. Thompson con due triple chiude definitivamente i conti nonostante un encomiabile Lucarelli, ultimo a mollare. Finisce la partita, 89 ad 81 per Mantova.