Scienze agrarie alla Cattolica, sei borse di studio di oltre 2.400 euro per gli studenti più meritevoli

Sei borse di studio, del valore di 2.406 euro ciascuna, per gli studenti più meritevoli dei corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali nella Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica.

Per partecipare occorre aver conseguito una laurea triennale entro la sessione di gennaio 2023 con una votazione non inferiore a 100/110 e avere i requisiti reddituali stabiliti dal bando, al quale è possibile partecipare per i corsi di laurea in Agricoltura sostenibile e di precisione e in Scienze e tecnologie alimentari.

In entrambi i casi, sono tre le borse di studio a disposizione, istituite con il contributo della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Gli studenti che intendono concorrere all’assegnazione della borsa dovranno presentare in carta semplice la documentazione prevista dal bando: il curriculum vitae, la domanda di partecipazione, la lettera motivazionale, le autocertificazioni relative alla laurea conseguita e agli esami sostenuti, nonché quella di avvenuta immatricolazione al primo anno di uno dei due corsi di laurea per il 2022/2023.

Le candidature dovranno pervenire entro venerdì 31 marzo alla Direzione di Sede di Piacenza-Cremona dell’Università Cattolica, in via Emilia Parmense, 84 a Piacenza, attraverso l’indirizzo e-mail direzione.sede-pc@unicatt.it.