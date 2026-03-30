Cattolica, il 9 maggio a Barbiana sulle tracce di Don Milani con la facoltà di Scienze della Formazione 

Il 9 maggio la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, organizza un’uscita nel piccolo borgo del Mugello dove il prete-educatore visse e insegnò. L’appuntamento è aperto anche a chi non fa parte dell’ateneo. Iscrizioni entro il 12 aprile.

Una lavagna, qualche banco, una stanza piccola. È rimasto quasi tutto com’era. E forse è per questo che Barbiana continua a parlare, raccontare e a far cogliere intuizioni e prospettive.

Un borgo minuscolo sulle colline del Mugello, raggiungibile solo a piedi, dove don Lorenzo Milani trascorse gli ultimi anni della sua vita insieme ai ragazzi della scuola che aveva costruito attorno a sé. Era il luogo dell’esilio, assegnato dalla curia fiorentina a un sacerdote considerato scomodo. Lui ne aveva fatto qualcosa di radicalmente diverso.

La Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica, campus di Piacenza, ha scelto Barbiana come meta di un’uscita in programma per sabato 9 maggio 2026. Non si tratta di una gita riservata agli addetti ai lavori: studentesse e studenti, docenti e tutor viaggeranno insieme a chiunque voglia esserci.

Si parte da Piacenza la mattina e si rientra in serata, pranzo al sacco. Sul posto, grazie alla Fondazione che gestisce l’accoglienza del luogo, sarà possibile incontrare testimoni diretti, persone che hanno conosciuto don Lorenzo e che ne portano ancora viva la memoria.

L’idea che muove l’iniziativa è semplice: certi insegnamenti si capiscono meglio dove sono nati. La pedagogia di don Milani, la sua ostinazione nell’occuparsi di chi veniva lasciato indietro, il modo in cui trasformò una scuola di montagna in un laboratorio di cittadinanza; tutto questo risuona in modo diverso quando ci si trova lì, davanti alla sua stanza, alla lavagna, ai banchi.

Per informazioni e iscrizioni scrivere entro il 12 aprile alla professoressa Alessandra Augelli, organizzatrice del progetto: alessandra.augelli@unicatt.it

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