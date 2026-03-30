Stazione di Posta e Housing temporaneo, prorogate le scadenza della convenzione

30 Marzo 2026 Redazione FG Attualità
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L’Amministrazione comunale ha prorogato sino al 30 giugno prossimo – rispetto alla scadenza originaria fissata al 31 marzo – la convenzione in essere con la Onlus Centro Sociale Papa Giovanni XXIII e la Fondazione La Ricerca, per la gestione del progetto di Stazione di Posta presso la sede attuale di via Bolzoni. Parimenti, è stata prorogata fino al 30 aprile prossimo la gestione, affidata alla Caritas Diocesana di Piacenza – Bobbio, del progetto Housing First presso gli alloggi provvisoriamente individuati.

I provvedimenti, che comportano un’integrazione di risorse rispettivamente di 33 mila euro per Stazione di Posta e di 16 mila euro per Housing First, recepiscono la nota con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato il nuovo termine entro cui devono concludersi le attività finanziate dalla Missione 5 del Pnrr – in cui rientrano entrambi i percorsi – e sono funzionali alla necessità di completare i lavori di riqualificazione dell’immobile di via Gaspare Landi 8, di proprietà di Asp Città di Piacenza, destinato ad accogliere i due servizi a sostegno delle fasce più vulnerabili.

Rispetto alla destinazione fisica dei due servizi, nelle scorse settimana si è svolto il Tavolo di coprogrammazione, avviato dal Comune di Piacenza nell’ambito di Cantiere Welfare, con una pluralità di enti e realtà del terzo settore operanti sullo specifico territorio.

Un percorso di confronto partecipato, volto a delineare esigenze, raccogliere segnalazioni e proposte per garantire, ai due progetti candidati ai finanziamenti PNRR nella primavera 2022, un’integrazione ottimale con la rete locale di assistenza alle fragilità e una pianificazione condivisa.

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