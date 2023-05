Alla Cattolica una storica inversione di rotta, studenti lasciano Milano per Piacenza: “Qui una visione più internazionale” – AUDIO

Open day all’Università Cattolica di Piacenza per la presentazione delle lauree triennali e magistrali a ciclo unico. Tra incontri di orientamento, presentazioni di Facoltà e corsi di laurea, visite e colloqui a tu per tu con studenti già iscritti, desk informativi sui servizi e le opportunità che rendono unica l’esperienza universitaria in Cattolica, un’occasione imperdibile per vivere un assaggio di vita universitaria.

Com’è noto, la Cattolica di Piacenza punta da tempo sul concetto di internazionalizzazione: la volontà, cioè, di stringere legami proficui con realtà didattiche e imprenditoriali all’estero, facilitando gli studenti piacentini in questi legami attraverso l’erogazione di corsi e lezioni in lingua inglese. E pare proprio che questo stia rappresentando un biglietto da visita notevole per l’ateneo piacentino. Alcuni dei giovani presenti oggi, infatti, si sono recati nella nostra città in cerca di qualcosa che nemmeno la Grande Mela nostrana, Milano, è in grado di offrire.

Esempio lampante è Sara, studentessa originaria e residente a Milano. Proprio a Milano aveva iniziato il proprio percorso triennale in Economia Aziendale, ma adesso punta a trasferirsi a Piacenza. Esattamente il contrario di ciò che normalmente accade. “Mi sono iscritta in Economia Aziendale a Milano, ma ora vorrei fare il passaggio. A Milano trovi un corso di Economia Aziendale basilare, la sede piacentina invece è molto più aperta all’estero, all’internazionalizzazione”.

“Questo è un ateneo a dimensione nazionale, quindi studiare Economia qui o a Milano non fa alcuna differenza dal punto di vista didattico – spiega Michelangelo Balicco, direttore Marketing della Cattolica – la differenza la può fare la ratio tra studenti in classe e docenti e anche la parte dei costi collaterali: qui gli alloggi e il costo della vita sono molto meno cari, ma allo stesso tempo ti laurei comunque alla Cattolica, tra Milano e Piacenza non vi è alcuna differenza. Inoltre il passaggio da laurea triennale e laurea magistrale è molto stringente nella maggior parte degli atenei: se non hai studiato Economia alla triennale è molto difficile accedere a un corso di Economia magistrale. A Piacenza abbiamo sempre avuto molta più flessibilità”.

Due le novità di questa edizione

L’allestimento di una Talk Arena, con presentazioni dei servizi tenute da colleghi e studenti (16:45-17:30);

Un incontro di orientamento alla scelta rivolto ai genitori (16:45-17:30)

Inoltre, alle ore 16 in Sala Piana, sarà possibile assistere allo spettacolo teatrale di divulgazione scientifica ORO BIANCO. L’evento organizzato nell’ambito del progetto FARM-INN grant 2017 -1130 finanziato da Progetto AGER -Agroalimentare e Ricerca è curato dal gruppo teatrale LA BETULLA”. Si tratta di uno spettacolo sul meraviglioso mondo del LATTE. Un viaggio tra scienza, storia e letteratura, dove questo prezioso alimento diventa ingrediente fondamentale per lo sviluppo della nostra civiltà e al tempo stesso nutrimento essenziale nel corso di tutta la nostra esistenza. Un’ occasione per avvicinare tutti a scelte consapevoli e sostenibili, alle straordinarie proprietà nutrizionali del latte e degli inestimabili prodotti che ne derivano.