Giornata europea dei mulini storici il 21 maggio

Ritorna l’appuntamento annuale della “Giornata europea dei mulini storici”, iniziativa nata oltre dieci anni fa grazie all’associazione “La Strada dei Mulini” e che si svolgerà, come da tradizione, all’interno del Borgo Mulino Lentino di Alta Val Tidone.

L’evento rientra a pieno titolo nel calendario dell’AIAMS, l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici di cui fa parte anche l’associazione organizzatrice, che segnala questo appuntamento che si svolge in diversi luoghi a livello europeo.

Giornata europea dei mulini storici

La manifestazione si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 21 maggio anche in caso di maltempo. E’ prevista la presenza di espositori con prodotti gastronomici, di artigianato e di antiquariato. Sarà possibile partecipare a visite guidate all’antico mulino ad acqua e al museo dell’arte molitoria, unica nel panorama provinciale piacentino.

Novità di quest’anno l’esposizione, da parte di Tonino Zucconi, di reperti fossili provenienti dall’antico (probabilmente il più antico della provincia di Piacenza) affioramento geologico riconducibile al periodo del Giurassico.

Per la sezione “artisti e antichi mestieri” saranno presenti, tra gli altri, l’associazione “Pe ‘d Fer” che con il suo presidente Renato Girometta illustrerà la costruzione di antichi cestini di salice, e Sandro Cremona che, con il suo “Mulino in casa”, farà dimostrazioni di macina con mulini domestici.

Ricca, come da tradizione, l’offerta enogastronomica che i volontari dell’associazione organizzatrice proporranno sotto forma di degustazione ai partecipanti: batarö, prodotto De.Co. di Alta Val Tidone, olio della Val Tidone, le eccellenze enoiche (vini DOC) della vallata servite direttamente dai produttori, salumi DOP piacentini e la “pasta al torchio” preparata sul momento.

Alle ore 15:30 il parroco impartirà la benedizione del pane e di tutti i prodotti del mugnaio.

L’evento è “collegato” all’iniziativa “Borgo in Fiore” che si svolgerà a Caminata di Alta Val Tidone e prevede una serie di momenti e appuntamenti, tra i quali le visite guidate del “FAI Giovani dell’Emilia-Romagna” per scoprire l’antico borgo di Caminata e visite botaniche esclusive presso il giardino botanico “Caplez” a Stadera di Alta Val Tidone.

Per informazioni contattare il numero 3494661152 oppure inviare e-mail a info@mulinodellentino.it.

La manifestazione è patrocinata dal comune di Alta Val Tidone ed è supportata, oltre che dall’AIAMS, anche dal Consorzio di Bonifica di Piacenza e dall’associazione “Sentiero del Tidone APS” che, nell’occasione, promuove l’escursione “FIORI COLORI E SAPORI DELLA VAL TIDONE” organizzata dalla guida escursionistica ambientale AIGAE Mirna Filippi: la camminata accompagnerà i partecipanti dal Borgo Mulino Lentino (ritrovo ore 9:00, partenza ore 9:15) fino al Giardino Botanico Caplez a Stadera di Alta Val Tidone: l’itinerario, di circa 13 chilometri e di tipo escursionistico, permetterà di scoprire profumi e colori della Val Tidone in questo periodo primaverile, attraverso piccole strade di campagna. Tassativo indossare scarpe da trekking, l’escursione è adatta a tutti e prevede il pranzo al sacco e di partecipare, al rientro, ai vari momenti della “Giornata europea dei mulini storici”. Quota di partecipazione di € 13 per gli adulti, € 8 per i minori e € 10 per i soci dell’Associazione ‘Sentiero del Tidone APS’: iscrizione obbligatoria entro Venerdì 19 maggio. L’escursione si svolgerà con un numero limitato di partecipanti: tutte le informazioni dettagliate si trovano sull’evento Facebook oppure contattando direttamente la guida AIGAE Mirna Filippi tramite i seguenti contatti: telefono 3923267010 (anche Whatsapp) oppure tramite email filippimirna@gmail.com.