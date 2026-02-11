Cede l’asfalto sul Pubblico Passeggio, spazzatrice Iren sprofonda e resta bloccata – FOTO

Momenti di apprensione nella mattinata di mercoledì 11 febbraio, quando, intorno alle ore 9, una spazzatrice di Iren è rimasta parzialmente bloccata dopo il cedimento dell’asfalto sul Pubblico Passeggio.

Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava svolgendo regolarmente il servizio di pulizia quando improvvisamente il manto stradale ha ceduto sotto il peso del veicolo, facendo sprofondare le ruote in una porzione di carreggiata.

Sul posto è intervenuto il personale tecnico di Iren, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alla Polizia Locale, giunta per verificare la situazione e gestire eventuali ripercussioni sulla viabilità e sulla sicurezza dell’area.

Per riuscire a rimuovere il mezzo e riportarlo in sicurezza, è stato necessario l’intervento di una gru, che ha permesso di sollevare la spazzatrice e spostarla dal punto in cui era rimasta incastrata.

Fortunatamente, l’operatore alla guida non ha riportato lesioni e non si registrano feriti. Resta ora da chiarire la causa del cedimento, con possibili verifiche tecniche sulle condizioni del sottosuolo e del manto stradale.

