Carnevale in Piazza 2026 il 15 febbraio a Pontenure

Carnevale in Piazza 2026, domenica 15 febbraio dalle 14,30 a Pontenure. Un evento organizzato dall’associazione di volontariato Tribulon ODV.
Piazza Re Amato è pronta ad accogliere una grande festa in maschera con musica, giochi con la presenza dei SuperEroiAcrobatici e la merenda per i bambini presenti.
Durante il pomeriggio una giuria speciale premierà le maschere più originali.
Il ricavato, raccolto solo tramite offerte volontarie, sarà devoluto interamente ad altre associazioni benefiche come la Parrocchia di Pontenure/Caritas Parrocchiale e l’associazione SEA – SuperEroiAcrobatici E.T.S.