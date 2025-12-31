Celebrazione per i 30 anni della Placentia Half Marathon il 6 gennaio con una targa. Confalonieri: “L’edizione del 96 resta indimenticabile” – AUDIO

Celebrazione per i 30 anni della Placentia Half Marathon, l’evento è in programma martedì 6 gennaio alle ore 9.30 in Largo Anguissola. Nell’occasione sarà inaugurata una targa commemorativa per ricordare la storica “Maratona Bianca” del 6 gennaio 1996. Saranno diffusi inoltre alcuni momenti della radiocronaca originale del 1996 trasmessa in diretta da Radio Sound 95.

Il 6 gennaio 1996 – commenta Sandro Confalonieri dell’organizzazione – è una data che i piacentini, gli atleti, i volontari e tutta la città ricordano molto bene. In particolare perché con questa manifestazione abbiamo aperto, in modo più difficoltoso di così non si poteva, una storia che oramai sta arrivando ai 30 anni di vita.

Quali sono i momenti più emozionanti della gara?

La partenza e l’arrivo. Alla partenza c’è una scarica di entusiasmo, di adrenalina, che permette poi di affrontare in base alle lunghezze del percorso tutta la manifestazione. L’arrivo poi significa raggiungere l’obiettivo con la consegna della medaglia. Abbiamo così pensato di lasciare questa targa, il 6 gennaio 2026, proprio per ricordare quel momento che ha unito cittadini e partecipanti arrivati da varie parti del mondo.

La prima storica edizione fu corsa sotto una suggestiva nevicata. A partire furono 700 partecipanti, ma viste le condizioni meteorologiche difficoltose, all’arrivo giunsero 477 iscritti. Un esordio difficile, ma molto emozionante.

Non so come siano riusciti a correre 42km sulla neve e sul ghiaccio. Hanno compiuto davvero un gesto atletico importante, perché sia quel percorso sarebbero andati meglio usando gli sci da fondo. Poi la tecnologia tecnica è iniziata a fine anni 90, quindi i partecipanti avevano ancora scarpe che non avevano tutta questa stabilità come siamo abituati oggi.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy