Via Francigena, Tagliaferri (FdI): “Per Piacenza servono risorse e interventi, non solo promozione”

«Alla richiesta di dati, risorse e interventi concreti sulla Via Francigena, la Giunta regionale risponde ancora una volta con un elenco di iniziative promozionali. Ma la promozione non sistema i percorsi né garantisce sicurezza, soprattutto nel tratto piacentino».

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, annunciando il deposito di una nuova interrogazione a risposta scritta.

«La provincia di Piacenza è la porta d’ingresso della Via Francigena in Emilia-Romagna – sottolinea – ma nella risposta della Giunta non c’è una cifra dedicata, non c’è un capitolo di spesa specifico e non c’è un cronoprogramma di interventi».

Tagliaferri richiama il confronto con altre Regioni:

«In Toscana la Via Francigena è diventata un prodotto turistico omogeneo con 39 Comuni che lavorano insieme su manutenzione, promozione e monitoraggio. Nel Lazio sono stati avviati accordi di cooperazione internazionale sui cammini culturali. Qui, invece, si continua a parlare senza indicare risorse».

«Se la candidatura UNESCO deve essere credibile – conclude – servono atti concreti, investimenti e una governance chiara, soprattutto per territori come il Piacentino che chiedono attenzione e risposte, non slogan».

L’occasione è gradita per porgere i migliori saluti

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy