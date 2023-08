Cena per i tifosi del Piacenza organizzata dal club “Forza Vecchio Cuore Biancorosso”: ospiti d’onore mister Maccarone e il DS Sestu

Il club “Forza Vecchio Cuore Biancorosso”, in collaborazione con un gruppo di appassionati della tribuna ed i ragazzi di “Spazio Piacenza”, informa di aver organizzato una cena – aperta a tutti – per giovedì 31 agosto presso l’osteria “La Saracca”, in Via del Capitolo, 73/75 a Piacenza.

La serata vedrà come ospiti Massimo Maccarone, Alessio Sestu e Francesco Fiorani, rispettivamente mister, DS e DG del Piacenza Calcio. Il costo sarà pari a 30€ con menù da antipasto a dolce, prenotazioni entro domenica 27 ai numeri 333 5681173 e 338 8804336. Tutti i tifosi biancorossi sono invitati a partecipare per far sentire affetto e appoggio alla società, oltre che per conoscere meglio gli ospiti della serata.