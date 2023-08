Volley – Nuova chiamata in azzurro per Manuel Zlatanov (Gas Sales): dal 27 agosto al lavoro a Zocca con la Nazionale Allievi

Manuel Zlatanov da domenica 27 agosto al 2 settembre sarà al lavoro con la Nazionale Azzurra Allievi.

Il giovane schiacciatore biancorosso, classe 2008, è stato convocato, su indicazione del primo allenatore della Nazionale Azzurra Allievi Monica Cresta, e si dovrà trovare entro le 13.00 del 27 agosto a Zocca in provincia di Modena per prendere parte ad uno stage di allenamento che si concluderà sabato 2 settembre.

Dopo la medaglia d’oro vinta agli Europei Under 17 poche settimane fa in Montenegro, nuova chiamata in azzurro per il giovane schiacciatore biancorosso.

Lo staff tecnico della Nazionale Azzurra Allievi è composto da: CRESTA Monica (1°Allenatore), PRETI Giovanni (2°Allenatore), ANTONUCCI Matteo (Assistente Tecnico), CINELLI Simone (Fisioterapista).