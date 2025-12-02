Censimento Istat, fino al 9 dicembre si può compilare online. Attivi sul territorio ventiquattro rilevatori 

Il Comune di Piacenza ricorda ai cittadini campionati dall’Istat che, entro il 9 dicembre, è possibile compilare in autonomia il questionario del Censimento permanente della Popolazione 2025 accedendo al link https://raccoltadati.istat.it/questionario/ con lo Spid o la Cie.

Dal 10 al 23 dicembre, la compilazione sarà invece possibile esclusivamente tramite operatore comunale della rete di rilevazione (a domicilio o telefonicamente o di persona – previo appuntamento – presso la sede comunale di viale Beverora 57 nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17 o il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30).

Negli ultimi giorni il Comune di Piacenza ha quindi affidato a ventiquattro rilevatori, ben riconoscibili per il loro tesserino con nome e foto, l’incarico di contattare – per telefono o attraverso una visita a domicilio – le famiglie inserite nel campione individuato da Istat che ancora non hanno effettuato la compilazione del questionario via web.

Nel ricordare che la partecipazione alle operazioni di censimento è obbligatoria e prevede la possibilità di incorrere in sanzioni previste da Istat in caso di mancata risposta, il Comune di Piacenza rivolge ai cittadini l’invito a collaborare con i rilevatori affinché l’intera operazione si possa concludere nei tempi previsti. E segnala che, in caso di irreperibilità o di mancata risposta da parte delle famiglie agli avvisi e agli inviti dei rilevatori, gli uffici comunali provvederanno ad effettuare specifici e puntuali controlli in loco per verificare i presupposti alla base dell’iscrizione del nucleo all’anagrafe cittadina.

Per informazioni i cittadini, sino al 23 dicembre, si possono rivolgere all’ufficio Censimento – ai numeri 0523 492546 e 334 9928600, dalle 8.30 alle 12.30 il lunedì e sabato e dalle 14.30 alle 17 il martedì e giovedì – nonché alnumero verde Istat 1510, gratuito e attivo da lunedì a sabato dalle 9 alle 21, o consultare il sito web www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni o i principali social con hashtag dedicati. Il Censimento rappresenta un patrimonio informativo di fondamentale importanza per la collettività, un bene pubblico utile a tutti per valutare, programmare e decidere.

Attraverso questo impianto censuario, l’Istat fornisce entro dicembre di ogni anno i dati della popolazione per genere, età, cittadinanza, grado di istruzione e occupazione, a livello regionale, provinciale e comunale, riferiti all’anno precedente, accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo. I dati pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Istat sono presi a riferimento ai fini dell’applicazione delle disposizioni di legge che rinviano all’ammontare della popolazione, determinando un impatto rilevante nella vita dei comuni (i sistemi elettorali, il numero di consiglieri, le concessioni di licenze, i trasferimenti economici per i servizi di pubblica utilità, ecc.).

