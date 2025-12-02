“Fare impresa con i bandi nel 2026”, incontro organizzato da Confapi Industria

Confapi Industria Piacenza organizza il convegno “Fare impresa con i bandi nel 2026: strumenti concreti per chi vuole crescere”, in programma martedì 16 dicembre alle ore 11:00, presso la sede dell’Associazione in via Menicanti, 1 – Piacenza.
L’incontro sarà l’occasione per approfondire alcune misure strategiche che potranno sostenere lo sviluppo delle imprese nel prossimo biennio. Si parlerà del Bando ISI INAIL 2025, del Conto Termico 3.0 previsto per il 2025/2026, e delle opportunità legate all’Iper Ammortamento 2026. Temi attuali e di grande interesse, presentati con un taglio operativo e concreto.
