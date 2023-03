Centesimo anniversario dell’Aeronautica militare, la base di San Damiano ospiterà i velivoli storici?

Era il 28 marzo 1923: sono passati cento anni dalla istituzione dell’Aeronautica Militare italiana. E oggi è il giorno della grande festa, alla Terrazza del Pincio, a Roma. La celebrazione è iniziata con gli onori militari al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le celebrazioni hanno coinvolto anche Piacenza: la base di San Damiano, infatti, ha aperto le porte al pubblico. I cittadini hanno potuto visitare la base militare che per anni ha ospitato il 50esimo Stormo. Ora San Damiano ospita operazioni per lo più logistiche. Per anni si è dibattuto, dopo l’addio del 50esimo, su come impiegare la base, era stata avviata anche una consultazione pubblica. Oggi una nuova ipotesi: la base potrebbe ospitare i velivoli storici dell’aeronautica, diventando una sorta di museo a cielo aperto.