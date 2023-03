Rassegna Rido Sogno e Volo di Manicomics, il 31 marzo e l’1 aprile: Immoralitavoli

Rassegna Rido Sogno e Volo di Manicomics, il 31 marzo e l’1 aprile: Spettacolo Immoralitavoli di e con Mauro Caminati. Inizio alle ore 21

“Non si sa di nessuno che sia riuscito a sedurre con ciò che aveva offerto da mangiare; ma esiste un lungo elenco di coloro che hanno sedotto spiegando quello che si stava per mangiare”

Saper cucinare significa saper amare.

Mangiare è un piacere e i piaceri sono di per sé immorali. Ci piace mangiare in compagnia, in buona compagnia.

Il numero giusto per commensali immorali è due…o tre…

Seguiamo la storia di un seduttore culinario, attraverso la sua lunga “carriera”, dalla prima volta in cui scopre il potere sensuale del cibo a quando si sorprende smarrito davanti a chi sa giocare con lui ad armi pari.

Uno spettacolo che ha il gusto e la fragranza di qualcosa fatto in casa, di cui si possono vedere e toccare gli ingredienti, pensato per inserirsi nell’architettura di una casa o di luoghi non convenzionali.

Un’esperienza che fa vivere la familiarità di una serata tra amici, accolti e coccolati, e nello stesso tempo trasporta in altre vite e altre storie. Immoralitàvoli

INFO e prenotazioni +39 3331741885 – info@manicomics.it