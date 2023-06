Riqualificazione stradale del centro storico, riparte giovedì la fase conclusiva in via Sant’Antonino.

Riprendono giovedì 22 giugno, con l’ultimo e conclusivo stralcio relativo a via Sant’Antonino, i lavori in centro storico oggetto dell’appalto 2020 per la riqualificazione di marciapiedi e selciati che, nell’estate 2022, aveva già visto completare gli interventi in via Chiapponi, via Felice Frasi e via Sopramuro.

Dopo la pausa nella stagione invernale, necessaria per ragioni tecniche legate alle condizioni climatiche ideali per la posa della resina, come spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni “abbiamo atteso l’inizio delle vacanze scolastiche per minimizzare l’impatto delle modifiche alla viabilità che, inevitabilmente, riguarderanno anche il trasporto pubblico lungo una direttrice importante qual è via Sant’Antonino. La durata prevista dell’intervento è di 12 settimane, suddivisa in tappe successive da circa 4 settimane ciascuna, salvo condizioni meteorologiche avverse o imprevisti che dovessero sorgere durante l’attività di cantiere. Durante le diverse fasi dell’intervento, che consisterà nella rimozione e riposizionamento della pavimentazione in porfido, sarà comunque garantito il passaggio pedonale lungo i marciapiedi, nonostante la chiusura al traffico veicolare dei tratti di strada di volta in volta oggetto dei lavori”.

A partire dalle 7 di giovedì 22 giugno, pertanto, saranno in vigore le limitazioni al traffico relative al primo tratto di via Sant’Antonino, con il divieto di circolazione dall’intersezione con largo Battisti a quella con vicolo San Martino. Contestualmente, per l’intera durata di questa fase iniziale – stimata, appunto, in circa 4 settimane – sarà eccezionalmente percorribile in entrambi i sensi di marcia, per i veicoli autorizzati, il tratto da vicolo San Martino a piazza Sant’Antonino.

La successiva tappa del cantiere riguarderà la chiusura al transito tra l’intersezione con vicolo San Martino e quella con via Felice Frasi (esclusa), durante la quale i mezzi autorizzati potranno percorrere in entrambi i sensi di marcia sia vicolo San Martino, sia il tratto di via Sant’Antonino tra la piazza patronale e la stessa via Frasi.

Il terzo stadio dei lavori prevede l’intervento all’incrocio tra via Sant’Antonino e via Felice Frasi, che resterà interdetto al traffico, consentendo ai mezzi autorizzati la circolazione in entrambi i sensi di marcia nei restanti tratti di via Sant’Antonino (da largo Battisti a via Frasi e da via Frasi a piazza Sant’Antonino), nonché nella stessa via Felice Frasi.

Ultima fase della riqualificazione, il tratto di via Sant’Antonino compreso tra via Frasi e la piazza patronale, che resterà chiuso al transito per la durata dei lavori. Contestualmente, si interverrà anche sull’intersezione tra via Sopramuro e via Frasi, in particolare sulla pavimentazione del rosone al centro dell’incrocio. In questo stadio conclusivo dei lavori, sarà consentito il doppio senso di marcia ai veicoli autorizzati, sia in via Sopramuro, sia in via Felice Frasi.