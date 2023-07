César Brie porta in scena “Anchise” al Festival di Veleia dal 7 al 10 luglio

Al Festival di Veleia dal 7 al 10 luglio alle ore 21.30 è in programma lo spettacolo di César Brie “Anchise – Primo Studio”. Il Festival di Veleia, organizzato da Paola Pedrazzini, prosegue fino al 14 luglio 2023.

César Brie “Anchise”

Il pluripremiato drammaturgo, regista e attore argentino César Brie, creatore di spettacoli di grande rigore e forza comunicativa, presenta a Veleia in prima nazionale il suo nuovo, inedito lavoro, ispirato all’epos latino, costruito ad hoc per il Festival e itinerante. Con lui gli spettatori, divisi in piccoli gruppi, attraverseranno l’area archeologica seguendo l’immaginifico viaggio di Anchise, il mortale che si è unito alla dea Afrodite, il padre di Enea, il profugo che parte da Troia in fiamme con il figlio.

Informazioni

Per tutti gli spettacoli del Festival: Euro 10 posto numerato. I biglietti possono essere acquistati: Presso XNL Piacenza – via Santa Franca 36, a Piacenza.

Nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato: dalle ore 10.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30. Domenica e nei giorni di spettacolo: dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Oppure on line sul sito www.veleiateatro.com

Tutti gli spettacoli si tengono nella magnifica area archeologica di Veleia Romana.

Presentazione Festival Teatro Antico di Veleia

Edizione 2023

«Un’edizione molto speciale del Festival di Teatro Antico di Veleia rinnova nel 2023 la dimensione (mutuata dall’esperienza più profonda del teatro greco) del rito civile di una comunità riunita per rivivere, attraverso la scena, i miti che appartengono a un passato collettivo.

Il foro di Veleia diventerà Tebe per la prima nazionale dell'Edipo diretto da Marco Baliani e realizzato nell'alveo di "Fare Teatro" (il corrispondente teatrale del progetto "Fare Cinema" con Marco Bellocchio), mentre gli spettatori, divisi in piccoli gruppi, attraverseranno l'area archeologica seguendo l'immaginifico viaggio di Anchise nel nuovo spettacolo itinerante (un'altra prima nazionale per il festival) scritto, diretto e interpretato dal regista argentino César Brie.



La ricerca e il dialogo tra differenti forme artistiche contraddistingue il trittico (costruito in collaborazione produttiva con la Filarmonica Toscanini e ispirato al mito classico) che vedrà sulla scena veleiate tre monodrammi per attori (affidati ad Isabella Ferrari, Massimo Popolizio ed Elio De Capitani) e orchestra, tutti firmati da Silvia Colasanti, la compositrice italiana vivente più affermata sulla scena internazionale.

Prosegue con le “interviste impossibili” l’originale ricerca drammaturgica del geniale “scompositore” di parole Stefano Massini con il suo inedito dialogo con i fantasmi del mondo antico e prima volta a Veleia per una delle voci più significative del teatro di narrazione, Ascanio Celestini, che presenta al festival una sua personale riscrittura del mito, Le Nozze di Antigone.

Felice infine di rinnovare la virtuosa collaborazione con l’attesissimo Alessandro Barbero in un viaggio attraverso la nostra storia, alla ricerca del significato di “democrazia”, la parola di origine greca che attraversa tutta la nostra storia, dall’Antichità ad oggi».